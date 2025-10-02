Есента настъпи и може да бъде наистина златна с новите предложения за регистрираните потребители на сайта, който е официален спонсор на ЦСКА, а от няколко месеца и партньор на световния гранд Милан.

През октомври там ги очаква революция от награди с много възможности и шансове всеки ден.

Сред водещите кампании е търсенето на още двама милионери, които да спечелят наградите по един милион лева. Предложението пожъна успех през лятото и ще продължи до края на октомври.

В тази кампания всеки депозит на средства за игра дава шанс за директно спечелване на голямата награда от един милион лева, за участие в игра за друг милион в кеш, а също така и за още много кеш награди и безплатни завъртания всеки ден.

Революцията от награди няма да подмине и новите клиенти на сайта, които се регистрират до края на октомври. За тях е предложението за по една специална награда всеки ден за тридесет дни след регистрация и верификация. Наградата може да е под формата на безплатни завъртания за любими игри или безплатни прогнози в други секции на сайта.

За всички клиенти на сайта пък е и предложението за подарък без депозит под формата на кешбек, в зависимост от игралната им активност. Този подарък те също ще получават всеки ден, стига да отговарят на правилата и условията.

Революцията от награди е налична за още три предложения на сайта, сред които е VIP Кеш колело. То се визуализира на случаен принцип на екрана и се завърта напълно безплатно, когато даден клиент се забавлява на масите на определен производител на казино забавления.

Пълните правила и условия на отделните предложения, както и на цялата кампания, са на сайта на спонсора на ЦСКА.