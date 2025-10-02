"Величие": България информира Русия на най-високо ниво, няма да влезем във война

Ивелин Михайлов обяви, че ще гласуват против промените в законите за ДАНС, ДАР и ДАТО

Всеки човек знае, че България информира Русия на най-високо държавно ниво, защото там тече комуникация. Поради тази причина хората не трябва да се притесняват, да не влизат в тези страхове, които се мъчат да им наслагат. България няма да влезе във война. 100% е вярно. 100% решено.

Това обяви в кулоарите на парламента лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов. Повод за коментара му са думите на Бойко Борисов от тази сутрин - лидерът на ГЕРБ акцентира върху агресията на Москва и обяви, че светът върви към война.

"Започнаха да плашат населението с война, това е познатият трик, с който Борисов и Пеевски и някой хора от опозицията да отклонят въпроса от съществените теми. "Възраждане" имат договор с "Единна Русия". Русия е 100% информирана за всичко, което се случва в НАТО и ЕС", заяви Михайлов.

Той коментира и отпадането на мониторинговия доклад от вчера. "Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) казва, че в България няма корупция, че сме преминали напред, че сме станали правова държава, че отговаряме на нормите. Как може, когато един председател на парламентарна група е подложен на ембарго от страна на други парламентарни групи, които са във властта? Нямаме никакви законови правила, нямаме никаква работа на институциите. Нямаме и свобода на медиите много често, защото това не се разпространява", оплака се обаче той.

"Величие" ще гласува против промените в законите за ДАНС, ДАР и ДАТО, които отменят участието на президента и оставят финалното гласуване на парламента. "Службите все повече се овладяват от Пеевски и Борисов и се използват като бухалка, за да могат да репресират хора. Народното събрание се използва от Пеевски и Борисов за партийни централи. Тук се използват служебни автомобили, използва се целият държавен ресурс, за да могат тези хора да окупират България", настоя депутатът.