ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър Дилов: България има всички предпоставки д...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21413456 www.24chasa.bg

"Величие": България информира Русия на най-високо ниво, няма да влезем във война

Павлета Давидова

[email protected]

1460
Ивелин Михайлов Снимка: Румяна Тонева

Ивелин Михайлов обяви, че ще гласуват против промените в законите за ДАНС, ДАР и ДАТО

Всеки човек знае, че България информира Русия на най-високо държавно ниво, защото там тече комуникация. Поради тази причина хората не трябва да се притесняват, да не влизат в тези страхове, които се мъчат да им наслагат. България няма да влезе във война. 100% е вярно. 100% решено.

Това обяви в кулоарите на парламента лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов. Повод за коментара му са думите на Бойко Борисов от тази сутрин - лидерът на ГЕРБ акцентира върху агресията на Москва и обяви, че светът върви към война.

"Започнаха да плашат населението с война, това е познатият трик, с който Борисов и Пеевски и някой хора от опозицията да отклонят въпроса от съществените теми. "Възраждане" имат договор с "Единна Русия". Русия е 100% информирана за всичко, което се случва в НАТО и ЕС", заяви Михайлов.

Той коментира и отпадането на мониторинговия доклад от вчера. "Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) казва, че в България няма корупция, че сме преминали напред, че сме станали правова държава, че отговаряме на нормите. Как може, когато един председател на парламентарна група е подложен на ембарго от страна на други парламентарни групи, които са във властта? Нямаме никакви законови правила, нямаме никаква работа на институциите. Нямаме и свобода на медиите много често, защото това не се разпространява", оплака се обаче той.

"Величие" ще гласува против промените в законите за ДАНС, ДАР и ДАТО, които отменят участието на президента и оставят финалното гласуване на парламента. "Службите все повече се овладяват от Пеевски и Борисов и се използват като бухалка, за да могат да репресират хора. Народното събрание се използва от Пеевски и Борисов за партийни централи. Тук се използват служебни автомобили, използва се целият държавен ресурс, за да могат тези хора да окупират България", настоя депутатът.

Ивелин Михайлов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание