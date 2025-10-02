Задържаха столичанин, откраднал кутия с дарения за болно дете в Самоков

Полицията в Самоков задържа столичанин, откраднал кутия за дарения за лечението на болно дете, съобщиха от Областната дирекция на МВР – София.

Работата по случая е започнала след получен сигнал, че от търговски обект на ул. „Манастирска" е открадната кутия за дарения, в която е имало около 1500 лева, събрани за лечението на болно дете.

Служители на полицията са предприели оперативно-издирвателни действия, в хода на които са разкрили и задържали извършителя на престъпното посегателство. Криминално проявеният и осъждан столичанин е направил пълни самопризнания и е предал отнетата вещ.

Материалите по случая са докладвани в прокуратурата с оглед прилагане разпоредбите на чл. 218 Б от Наказателния кодекс. Според този текст, когато стойността на откраднатия предмет е до размера на две минимални работни заплати за страната, установени към датата на извършване на деянието, наказанието е глоба от 100 до 300 лева, налагана по административен ред, ако предметът на престъплението е възстановен или заместен.

От сдружението с нестопанска цел „Ти си доброто" съобщиха, че кутията е поставена от тях и вече е върната в търговския обект. От сдружението поясниха, че средствата се събират за лечението на тригодишния Антон Темеджийски, пише БТА.

В Самоков бяха поставени кутии в различни търговски за лечението на Антон. Баскетболните национали, които бяха в Самоков, също избраха да посветят мача с Нидерландия на благотворителна кауза през месец август.

Момчето страда от много рядко генетично заболяване - мутация на GRIN2B. Тази мутация не позволява на мозъчните клетки да правят здрава връзка помежду си и спира активно мозъчната и двигателна функция. Вследствие на това генетично изменение, Тони е диагностициран и с мускулна хипотония и епилепсия.

Семейството посещава периодично болница в Турция за проследяване на заболяването. Също така от година и половина Антон получава специализирана помощ в рехабилитационен център в България два пъти седмично, а през останалото време и в частен център в Самоков. Благодарение на това, момчето има голям напредък, но за да има шанс за по-нормално развитие, лечението трябва да продължи.