Шофьор не признава за смъртта на 85-годишна, пресичала неправилно голям булевард в Пловдив (Снимки)

Никола Михайлов

Делко Костадинов на излизане от съдебната зала. Снимка: Никола Михайлов

Тръгнала да пресича в началото на надлез "Родопи", вместо да мине през подлеза в непосредствена близост

Делото за смъртта на 85-годишната пешеходка Мария Темелкова тръгва по общия ред с разпит на свидетели и вещи лица, след като обвиненият водач Делко Костадинов не призна вина пред Окръжния съд в Пловдив. В хода на разпоредителното заседание стана ясно, че подсъдимият няма желание процесът да върви по някоя от съкратените процедури. Съдия Теофана Спасова отложи делото за 29 октомври. 

Инцидентът стана на 6 април м.г. около 11,30 ч. Темелкова пресичала бул. "Санкт Петербург" точно в началото на надлез "Родопи". Вместо да използва намиращия се в непосредствена близост подлез, възрастната жена решила да премине по пътното платно. В този момент била ударена от аудито на 69-годишния тогава Костадинов. След катастрофата очевидци разказаха, че няколко коли спрели, за да помогнат на пострадалата. Тя обаче издъхнала. 

Мария Темелкова лежи на пътното платно. Снимка: I see you KAT Пловдив
