Шофьор не признава за смъртта на 85-годишна, пресичала неправилно голям булевард в Пловдив (Снимки)

Тръгнала да пресича в началото на надлез "Родопи", вместо да мине през подлеза в непосредствена близост

Делото за смъртта на 85-годишната пешеходка Мария Темелкова тръгва по общия ред с разпит на свидетели и вещи лица, след като обвиненият водач Делко Костадинов не призна вина пред Окръжния съд в Пловдив. В хода на разпоредителното заседание стана ясно, че подсъдимият няма желание процесът да върви по някоя от съкратените процедури. Съдия Теофана Спасова отложи делото за 29 октомври.