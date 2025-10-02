"Възраждане" са срещу промените за назначенията в спецслужбите

Категорично срещу предложенията за промяна в процедурата по назначаване на председатели на ДАНС, ДАР и ДАТО се обяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов. Според него измененията обезсмислят президентската институция.

Коментираме въпроси, които са част от вътрешно-политическите сблъсъци между лобитата във властта, каза той от кулоарите в парламента. И попита какво ще бъде следващото нещо.

Направо да внесат предложение за закриване на президентската институция и да приключват този мач, емоционален бе той. Според него не трябва личните взаимоотношения в българската политика да вземат превес над институционалния диалог, защото после може пак да има поправка на поправките. Сериозните държави не правят така, напомни депутатът.

Костадинов настоя държавата да реагира по случая със задържания в израелски териториални води българин. „Притеснени сме от реакцията на държавата защото практиката показва, че в повечето случаи такава или няма или е неадекватна", добави той.