ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър Дилов: България има всички предпоставки д...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21413530 www.24chasa.bg

"Възраждане" са срещу промените за назначенията в спецслужбите

Павлета Давидова

[email protected]

1008
Костадин Костадинов СНИМКА: Румяна Тонева

Категорично срещу предложенията за промяна в процедурата по назначаване на председатели на ДАНС, ДАР и ДАТО се обяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов. Според него измененията обезсмислят президентската институция.

Коментираме въпроси, които са част от вътрешно-политическите сблъсъци между лобитата във властта, каза той от кулоарите в парламента. И попита какво ще бъде следващото нещо.

Направо да внесат предложение за закриване на президентската институция и да приключват този мач, емоционален бе той. Според него не трябва личните взаимоотношения в българската политика да вземат превес над институционалния диалог, защото после може пак да има поправка на поправките. Сериозните държави не правят така, напомни депутатът.

Костадинов настоя държавата да реагира по случая със задържания в израелски териториални води българин. „Притеснени сме от реакцията на държавата защото практиката показва, че в повечето случаи такава или няма или е неадекватна", добави той.

Костадин Костадинов СНИМКА: Румяна Тонева

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание