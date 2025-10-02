ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър Дилов: България има всички предпоставки д...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21413555 www.24chasa.bg

Отново откриха дрога в Затворническото общежитие във Велико Търново

Дима Максимова

[email protected]

672

Наркотични вещества са иззети от стая на затворническо общежитие във В. Търново. Снощи при извършена проверка в спално помещение на общежитието, обитавано от 24-годишен местен жител са намерени и иззети три свивки, съдържащи растителна маса, с тегло около 2 грама, реагираща при полеви наркотест на синтетичен канабиноид. Започнато е досъдебно производство.

През април т.г. пандизчия се опита да внесе наркотици в затвора. При извършена проверка на прибиращ се от работа извън затворническото общежитие 39-годишен мъж, лишен от свобода, надзирателите намерили и иззели два плика, съдържащи около 6 грама листна маса, която при полеви наркотест е реагирала на канабиноид.

В първия ден на новата година пък бе съобщено за друг случай с дрога в затвора.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание