Отново откриха дрога в Затворническото общежитие във Велико Търново

Наркотични вещества са иззети от стая на затворническо общежитие във В. Търново. Снощи при извършена проверка в спално помещение на общежитието, обитавано от 24-годишен местен жител са намерени и иззети три свивки, съдържащи растителна маса, с тегло около 2 грама, реагираща при полеви наркотест на синтетичен канабиноид. Започнато е досъдебно производство.

През април т.г. пандизчия се опита да внесе наркотици в затвора. При извършена проверка на прибиращ се от работа извън затворническото общежитие 39-годишен мъж, лишен от свобода, надзирателите намерили и иззели два плика, съдържащи около 6 грама листна маса, която при полеви наркотест е реагирала на канабиноид.

В първия ден на новата година пък бе съобщено за друг случай с дрога в затвора.