ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър Дилов: България има всички предпоставки д...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/21413634 www.24chasa.bg

Прокуратурата иска административно наказание за оскверняване на знамето на ЕС в София през февруари

1164
Сградата на Европейската комисия в София след протеста на "Възраждане" СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Софийската градска прокуратура предлага административно наказание за обвиняем за престъпление против републиката, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. Става дума за обвиняемия М. М., привлечен към наказателна отговорност за опетняване на знамето на Европейския съюз, като на 22 февруари, около 13.30 ч. в София, на площад „Княз Александър I" № 1, пред сградата на БНБ, го запалил и то било унищожено.

Според прокуратурата доказателствата по делото установяват, че запаленото знаме носи белезите на знамето на ЕС. Назначена по делото комплексна експертиза дава заключение, че дори при липса на точно геометрично построение и прецизно идентифициране на стойностите на цветовете, наличните белези са достатъчни за разпознаване на знамето на Съюза.

В случая са налице предвидените в закона основания за освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемия с налагане на административно наказание, защото обвиняемият е неосъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност, няма подлежащи на възстановяване имуществени вреди.

Първоначално повдигнатото обвинение предвиждаше наказание лишаване от свобода до две години или глоба до 3000 лева, допълват от Софийската градска прокуратура.

Делото е насрочено от Софийския градски съд за разглеждане в открито заседание. Обвинението срещу М.М. беше повдигнато в края на февруари.

Сградата на Европейската комисия в София след протеста на "Възраждане" СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание