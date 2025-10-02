ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж откраднал две кутии за дарения във Варна, получи условна присъда

Пари

Млад мъж получи условна присъда от 8 месеца затвор с 3-годишен изпитателен срок за кражба на две кутии за дарения.

На 30 юни миналата година във варненския кв. „Аспарухово" подсъдимият влязъл квартален супермаркет и докато обикалял около щандовете забелязал поставени две кутии за събиране на парични дарения до касовата зона.

В едната се набирали дарения в помощ на болно дете, а в другата – за лечение на онкоболна.
Докато касиерката била заета с клиент, 33-годишният мъж взел двете кутии, скрил ги под връхната си дреха и бързо напуснал търговския обект.

Скрил се зад близка автобусна спирка, където отворил капаците и взел събраните 180 лева, а двете празни кутии хвърлил в тревата.

Случката е регистрирана на записи от охранителните камери.

Мъжът е неосъждан, делото във Варненския районен съд е разгледано в процедура на съкратено съдебно следствие, с признаване на вината и намаляване с 1/3 на определеното наказание.

Така подсъдимият следва да търпи наказание от 8 месеца лишаване от свобода. Изпълнението на наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от 3 години.

15-дневен е срокът за обжалване на присъдата.

Пари

