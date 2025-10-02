Заловен е мъжът, срязал гумите на 10 автомобила в село Спанчевци

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Заловен е мъжът, срязал гумите на десет автомобила в село Спанчевци. Оказва се, че той е 78-годишен, а повредите са нанесени неизвестно защо.

Случаят е от 30 септември.

Потърпевшите при вандалския акт са 8 души, като сред тях е и кметът на населеното място.

Той разказа пред БТВ, че това е необичайно за селото.

„Това е курортно и тихо селище, подобно нещо е необичайно за нас. Радвам се, че полицията реагира бързо", каза Емил Димитров.

Колите са били паркирани на различни улици в селото. Един от потърпевшите - Деян Ангелов, открил сутринта 3 от колите си със спукани гуми, докато се готвел да закара детето си на училище.

„На едната кола и двете гуми бяха срязани, на другата и резервната", разказа той.

Благодарение на камерите за видеонаблюдение в селото и бързата реакция на полицията, извършителят е установен. Оказва се, че това е 78-годишен местен жител, който живее в Спанчевци от около година.

„Странно е защо ходи из селото с остър предмет и пука гуми", попитаха хората.

„Тепърва ще се изясняват причините и мотивите за действията му", обясниха от полицията.

Срещу извършителя е образувано досъдебно производство за повреждане на чуждо имущество. Законът предвижда лишаване от свобода до 5 години за подобно престъпление.