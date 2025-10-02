ПП: Излъгаха медицинските специалисти, може да приемат бюджет без да им вдигнат заплатите

Възмущението си, че заплатите на медицинските специалисти все още не са повишени, въпреки обещанията, изрази в кулоарите на парламента депутатът от ПП Васил Пандов. Вече няколко месеца това не се е случило, а създадената работна група в НС не е постигнала нищо. Сроковете за приемане на държавния бюджет скоро наближават, напомни той.

"Младите лекари, медицински сестри и други медицински специалисти до момента са излъгани. Това е причината те да имат нов протест другия вторник", заяви депутатът и дори призова хората да ги подкрепят.

Пандов припомни и анонса, който вчера направи лидерът на ПП Асен Василев - партията иска извънредна здравна комисия, за да може законът за възнагражденията на медицинските специалисти да се гледа до средата на октомври. Депутатът се възмути, че финансовото министерство не е изпратило представител във въпросната работна група. "Опасяваме се, че липсата на желание от страна да участва в този процес, означава, че ще се внесе държавният бюджет без да е приет закон, който да дава минимални възнаграждения на медицинските специалисти", каза той.

ПП изчисляват необходимата сума за исканите възнаграждения на 240 млн. лв. за всички 180 публични държавни и общински болници. Това представлява 2.5% от бюджета на НЗОК, което е четири пъти по-малко от парите за увеличенията в сектор "Сигурност" и два пъти по-малко от тези в сферата на висшето образование, напомниха от партията.