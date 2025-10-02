ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Община Русе отново дари „Културен чек“ на зрелостниците от русенските училища

За четвърта поредна година Община Русе предоставя на всички дванадесетокласници от русенските общински и държавни училища възможността да се докоснат до богатия културен живот на града чрез инициативата „Културен чек". От 6 октомври до 31 декември зрелостниците ще могат да използват чека, за да посетят по свой избор концерт или театрален спектакъл в един от трите русенски държавни културни института – Държавна опера – Русе, Драматичен театър „Сава Огнянов" и Държавен куклен театър.

Единственото ограничение е, че чекът не важи за премиерни и гостуващи представления. През новата учебна година общо 1300 дванадесетокласници ще получат своя персонален „Културен чек", на който са изписани името на ученика и училището, в което се обучава.

Инициативата има за цел да приобщава младите хора към музикалното и театралното изкуство, да насърчава културното им развитие и да популяризира репертоара и дейността на трите водещи културни института в Русе.

За 2025 г. средствата за „Културен чек" са в размер на 10 000 лева и са осигурени от бюджета на Община Русе.

