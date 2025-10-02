За да могат да избират шеф на ДАНС, ДАР и ДАТО, днес депутатите ще работят до сред нощ

9 точки ще "отметнат" днес народните представители, към 13 часа едва започнаха третата

Дълъг се очертава да бъде днешният парламентарен ден за депутатите. Близо 4 часа след като влязоха в пленарната зала народните представители решиха да си удължат работното време.

Христо Гаджев от ГЕРБ обяви, че има "една позитивна процедура" и поиска работното време да бъде удължено до разглеждането на всички точки, заложени в дневния ред. След като сутринта извънредно в него бяха вкарани изменения в бюджета, свързани с проблемите с безводието, програмата нарасна до 9 точки. Минути преди 13 часа депутатите тепърва стигнаха до третата точка от дневния си ред. Управляващото мнозинство даде сигнал, че удължаването е заради трите закона, свързани с назначаването на шефове в спецслужбите ДАНС, ДАР и ДАТО. След тях има само една точка - за преименуване на висше учебно заведение в Пловдив.

Петър Петров от "Възраждане" се обяви да се гледат точките за спецслужбите и отново настоя, че с разпределението им към вътрешната комисия като водеща е нарушен правилникът. Опитът му депутатите да не се занимават с ръководството на служби обаче не мина - 11 депутати гласуваха "за" дългото удължаване на работния ден (всички присъстващи от групите на ГЕРБ, ДПС - НН, БСП, ИТН, както и двама независими), 65 депутати бяха против, а 7 се въздържаха.

След това Кирил Добрев от БСП започна да чете бавно и изразително доклада по точка 3 за днес - промени в Закона за гражданското въздухоплаване. След това депутатите трябва да се заемат с промени в НК и НПК.