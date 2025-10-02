В Разград откриха надуваеми лодки, предназначени вероятно за трафик на хора

Надуваеми лодки, предназначени вероятно за трафик на хора, са открити от криминалисти в Разград, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

В следобедните часове вчера на територията на Разград е спрян товарен автомобил, шофиран от 60-годишен мъж. В хода на полицейската операция в камиона са намерени пет надуваеми лодки с размери 8 на 3 метра, пригодени за транспорт на хора. Съпричастните към деянието са обяснили, че на границата с Турция лодките са декларирани като тенти. Те са били подготвени за износ в Германия. Тъй като двигатели и надуваеми лодки с по-големи обеми са на завишен контрол и въведени в рисков профил, вещите са задържани в Митническо бюро – Разград, се посочва в съобщението.

От Областната дирекция на МВР допълват, че собствениците на стоката имат срок да представят документи за произхода и транспорта им. В противен случай се конфискуват в полза на държавата. От там уточняват, че действията на полицейските и митнически служители са осъществени под ръководството на Окръжната прокуратура в Разград в лицето на административния ѝ ръководител Тихомир Тодоров.