ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дават срок до края на 2028 г. на общините да изго...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21414081 www.24chasa.bg

В Разград откриха надуваеми лодки, предназначени вероятно за трафик на хора

1760
В Разград откриха надуваеми лодки, предназначени вероятно за трафик на хора СНИМКА: ОДМВР-Разград

Надуваеми лодки, предназначени вероятно за трафик на хора, са открити от криминалисти в Разград, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

В следобедните часове вчера на територията на Разград е спрян товарен автомобил, шофиран от 60-годишен мъж. В хода на полицейската операция в камиона са намерени пет надуваеми лодки с размери 8 на 3 метра, пригодени за транспорт на хора. Съпричастните към деянието са обяснили, че на границата с Турция лодките са декларирани като тенти. Те са били подготвени за износ в Германия. Тъй като двигатели и надуваеми лодки с по-големи обеми са на завишен контрол и въведени в рисков профил, вещите са задържани в Митническо бюро – Разград, се посочва в съобщението.

От Областната дирекция на МВР допълват, че собствениците на стоката имат срок да представят документи за произхода и транспорта им. В противен случай се конфискуват в полза на държавата. От там уточняват, че действията на полицейските и митнически служители са осъществени под ръководството на Окръжната прокуратура в Разград в лицето на административния ѝ ръководител Тихомир Тодоров.

В Разград откриха надуваеми лодки, предназначени вероятно за трафик на хора СНИМКА: ОДМВР-Разград
В Разград откриха надуваеми лодки, предназначени вероятно за трафик на хора СНИМКА: ОДМВР-Разград
В Разград откриха надуваеми лодки, предназначени вероятно за трафик на хора СНИМКА: ОДМВР-Разград
В Разград откриха надуваеми лодки, предназначени вероятно за трафик на хора СНИМКА: ОДМВР-Разград
В Разград откриха надуваеми лодки, предназначени вероятно за трафик на хора СНИМКА: ОДМВР-Разград
В Разград откриха надуваеми лодки, предназначени вероятно за трафик на хора СНИМКА: ОДМВР-Разград

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?