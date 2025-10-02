Министър Вълчев: Олимпиадата е възможност за всяко дете да развие и покаже способностите си

Олимпиадата не е само за отличници, а възможност за всяко дете да развие и покаже способностите си. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на откриването на кампанията „Участвай! Олимпиадата е за всички", която има за цел да засили интереса към първи кръг на състезанията.

Инициативата на Сдружението на олимпийските отбори и МОН предвижда повишаване на осведомеността на ученици и родители относно възможностите и ползите от участието в общинския етап на надпреварите по предмети. Медиен партньор на кампанията е Българската телеграфна агенция, която допълнително ще популяризира състезанията на регионално ниво.

В първия кръг най-много ученици избират математика и български език и литература, а по-малко природни науки – химия, биология, физика и астрономия, стана ясно по време на събитието. По думите на министър Вълчев по-масово участие още първия етап може да увеличи и интереса към природни науки. „За да просперираме като общество имаме нужда от икономисти, лекари, фармацевти - това изисква изучаване на математика и природни науки", каза министър Вълчев. Той припомни, че ако учениците искат да следват „Икономика" в университет имат в пъти по-голяма възможност да бъдат приети, ако кандидатстват с математика, тъй като 50% от приема в това направление ще бъде обвързан с оценка от този предмет. МОН предвижда и приемът в техническите училища да е обвързан с математика и физика.

Министър Вълчев беше категоричен, че е важно и участието в олимпиади и по останалите предмети. „Разчитаме на директорите да включат повече ученици в първите етапи, които се организират в училищата", каза той и призова учениците да не се притесняват, а да премерят знанията си на тези надпревари. „Както всички ние сме спортували като деца, но не сме станали професионални спортисти, така и всеки трябва да опита да се яви на олимпиада, дори да не бъде лауреат", каза още Красимир Вълчев.

В случай че дадена образователна институция не провежда олимпиада по желания предмет ученикът може да заяви участие в съответното РУО и да бъде пренасочен към друго училище. Участието в общински кръг е първата стъпка към успеха. Следват областен и национален кръг, като последният освен медали дава и редица други предимства - възможност за получаване на стипендия, приемане във висше училище без конкурсен изпит и др.

В пресконференцията участваха още Елена Маринова, заместник-председател на УС на Сдружението на олимпийските отбори, Вълкан Горанов, изпълнителен директор на Сдружението и Кирил Вълчев, генерален директор на БТА.