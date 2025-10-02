Дрогиран водач кара мотопед без регистрационна табела в Тервел, съобщават от Областната дирекция на МВР-Добрич. На 1 октомври, около 15:45 часа в град Тервел е спрян за проверка мотопед без регистрационна табела, управляван от 41-годишен мъж. При последвалата проверка за употреба на наркотични и упойващи вещества, тестът отчита положителен резултат за амфетамин и метаамфетамин. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство. Пак на 1 октомври, около 15:45 часа в град Каварна при проверка на лек автомобил „Опел" в пътник в автомобила, мъж на 43-години, е установено кристално вещество, реагиращо на амфетамин. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

На 2 октомври, около 00:20 часа в град Добрич е извършена проверка на 50-годишен мъж. Установени са пакетчета със суха тревна маса, реагираща на канабис, и пакетчета със бяло вещество, реагиращо на амфетамин. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско производство.