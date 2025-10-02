ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дават срок до края на 2028 г. на общините да изго...

Община Русе с публична покана за участие в актуализацията на ПИРО 2021–2027 г.

804
Снимка: Община Русе

Община Русе стартира процедура по актуализация на своя План за интегрирано развитие на общината (ПИРО) 2021-2027 г., в съответствие с изискванията на Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане. Местната администрация Русе отправя покана към всички заинтересовани страни – институции, организации, социално-икономически партньори, неправителствени структури, юридически и физически лица – да представят писмени предложения, становища или мнения по проекта /Актуализация 2025 г./, съобщиха от пресцентъра на община Русе. 

Участието на обществеността е ключово за изработването на стратегически документи като ПИРО, тъй като гарантира тяхната реалистичност, изпълнимост и широка обществена подкрепа. С активното партньорство на всички страни ще бъде осигурен по-висок стандарт на планиране и ще се отразят реалните потребности на гражданите и бизнеса в общината.

Мнения, предложения и становища могат да бъдат подавани на имейл [email protected] и в Центъра за административни услуги и информация на Община Русе, като срокът е до 26 октомври включително.

Проектът на документа е публикуван на страницата на Община Русе и е достъпен за всички заинтересовани лица.

Снимка: Община Русе

