Обявена е процедура за подбор на съдебни заседатели за Софийския градски съд

Столичният общински съвет е обявил процедура за подбор на съдебни заседатели за Софийския градски съд за мандат 2026-2030 година, която ще е отворена до средата на месеца. Председателят на градския парламент Цветомир Петров призова гражданите, които искат да има по-прозрачно и честно правораздаване да се включат в кампанията. Изискванията на които трябва да отговарят кандидатите са подробно разписани на страницата на СОС – https://council.sofia.bg/council/

Съгласно чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който е на възраст от 21 до ненавършени 68 години, има настоящ адрес в Столичната община, завършено най-малко средно образование, не е осъждан и не страда от психически заболявания.

Общинският съветник Димитър Петров, член на комисията за подбор, призова министъра на правосъдието да се помисли и направи нещо за повишаване на заплащането на съдебните заседатели, тъй като това е важно условие за включването на хората в правораздаването.

Христо Копаранов призова всички граждани, които имат усещането, че съдебната система не работи добре да подадат документи, за да се опитат да й повлияят и ако бъдат избрани да не да бъдат гумен печат на съдията. „Комисията в Столичния общински съвет търси точно такива хора. Обърнали сме се с писма към ръководствата на всички висши учебни заведения в София, за да можем да привлечем повече млади хора. Също така и до районните администрации. Надяваме се на повече гражданска активност.", допълни той.