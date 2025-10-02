Дават срок до края на 2028 г. на общините да изготвят устройствените си планове

До края на 2028 г. се удължава срокът, в който общините трябва да изготвят общите си устройствени планове, с които се регламентират възможностите за строителство. Това решиха депутатите, приемайки на второ четене промените в Закона за устройство на територията. Крайният срок досега беше 1 януари 2025 г.

Съгласно приетите от парламента текстове, до 31 декември 2028 г. в общините, в които не е приет общ устройствен план, се допуска застрояване извън границите на урбанизираните територии въз основа на подробен устройствен план за поземлен имот или за група поземлени имоти, след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.

Част от приетите изменения са свързани и с оправомощаването на проектантите. Няма да могат да получават проектантска правоспособност лица с професионална квалификация „строителен инженер" и „инженер", които не притежават диплома с образователно-квалификационна степен „бакалавър" и „магистър" с професионална квалификация „инженер" по специалност от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране".