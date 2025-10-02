Наталия Киселова откри паметник в къщата музей на „Негово Кралско Величество Карол I“ в Пордим

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова откри паметник в къщата музей на „Негово Кралско Величество Карол I" в град Пордим. На церемонията присъстваха народни представители от Камарата на депутатите на парламента на Румъния, представители на местната власт, на културни институти и граждани, съобщиха от пресцентъра на Народното събрание.

Обърнати към общото ни минало с нашите най-близки съседи имаме общо настояще и бъдеще, отбеляза председателят на парламента Наталия Киселова. Тя припомни, че преди почти 150 години рамо до рамо за свободата на България се бият руси, румънци и български опълченци.

Плевен е символ на жаждата за свобода и Пордим е част от този символ, подчерта Наталия Киселова. Чрез паметника на Карол I българите ще разберат много повече за ролята на румънския крал и неговите воини в Освободителната за нас война, посочи тя. Председателят на парламента поздрави управата на къщата музей за инициативата да бъде открит паметник, защото тя ще обърне сериозно внимание на ролята на румънските воини в боевете за Плевен.

Народният представител от Групата за приятелство България-Румъния в Камарата на депутатите на парламента на Румъния Габриел Флоря посочи, че Пордим е място на взаимната история, защото тук са дали живота си хиляди войници. Храбростта на войниците и на румънския крал Карол I дадоха на нашите народи свобода и независимост, подчерта народният представител. Ние трябва да поддържаме жива паметта на тези, които загинаха за свободата и новите поколения трябва да знаят за тяхната саможертва, добави той.

Кметът на Пордим Детелин Василев отбеляза, че в началото на 20 век са открити пет къщи музеи, свързани с Руско-турската освободителна война, като две от тях са в Пордим – на Негово Кралско Величество Карол I и на Великия Княз Николай Николаевич. Тези две къщи са били избрани по време на войната от румънските владетели за техни квартири и от тук са водени бойните действия при Плевен, припомни кметът на Пордим. Благодарение на техните смели решения и хилядите свидни жертви, дадени от румънска, руска и българска страна, Плевен пада и България става свободна държава, а Пордим става най-скромният ъгъл, в който се е родила свободата, добави Детелин Василев. Той изрази признателност за дарението на народния представител Габриел Флоря, което ще обогати сбирката на къщата музей и ще подпомогне запазването на паметта за героите от събитията преди 148 години.

Карол I застава начело на румънската армия, която преминава река Дунав през 1877 г. по молба на Русия. Като далновиден пълководец и отличен военен той и неговата армия играят важна роля, която променя изхода на Руско-турската война.

Къщата в Пордим, в която се намира музеят на Карол I, е била дом и централен команден пункт на румънската армия през 1877-1878 г. Музеят „Негово Кралско Величество Карол I" е издигнат от българите в знак на признателност за значителната помощ, получена от румънската армия, и на почит към паметта на героите, загинали за свободата на България.

Инициативата за откриване на бюст на Крал Карол I е на община Пордим съвместно с народния представител от Групата за приятелство България-Румъния в Камарата на депутатите на парламента на Румъния Габриел Флоря.