Илияна Йотова: Читалището ни учи, че духовността не е абстракция, а нашият ежедневен избор

Илияна Йотова участва в конференцията „Читалище и време. Историко-философски аспекти на началото"

Читалището ни учи, че духовността не е абстракция, а нашият ежедневен избор. Духовността е формирала българската държава и българската нация. Духовността е най-голямото ни богатство, което ни представя пред света. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова на откриването на конференцията „Читалище и време. Историко-философски аспекти на началото". Събитието се организира от Съюза на народните читалища в партньорство с Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий". Конференцията е първото от поредица събития, посветени на предстоящата през 2026 г. 170-годишнина от основаването на общонародното читалищно дело.

В изказването си вицепрезидентът посочи, че идеята за читалището е съществувала в съзнанието на българина много преди да бъде осъществена. „Преди 170 години България все още няма териториални граници, но има ясни очертания на духовността, културата, езика. Читалището е опит на българина да има криле и той го постига. Огънят на читалището никога няма да угасне въпреки опитите на злонамерени хора", заяви Илияна Йотова.

Вицепрезидентът изтъкна, че читалищата са мостът между миналото и бъдещето, мисията им е да свържат времето на предците с времето на утрешните хора. „Читалищата са място, където традициите срещат новите културни форми. Силните неонови светлини на съвремието не могат да приглушат ярката им светлина", посочи Йотова.

„В епохата на бързите чатове и кратките, често пъти безсъдържателни изречения противопоставяме тази духовна светиня. В тяхната тиха мъдрост има много повече за човека отколкото в технологиите", подчерта вицепрезидентът. Тя отбеляза, че читалището търси модерния си облик и успява да привлече младите хора, да отговори на техните интереси, да ги възпитава в общочовешките ценности.