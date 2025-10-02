Срина се системата за проверка на глоби към Пътна полиция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Поради възникнал технически проблем Автоматизираната информационна система „Административно-наказателна дейност" (АИС-АНД) в момента не работи, съобщиха от пресцентъра на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Услугите, за които се изисква достъп до АИС-АНД, включително чрез Портала за електронни административни услуги на МВР, са недостъпни, допълват от министерството.

Чрез системата може да се установи наличие на връчени или невръчени наказателни постановления, фишове или електронни фишове по Закона за движението по пътищата или по Кодекса за застраховането, се посочва в информация на сайта на МВР.