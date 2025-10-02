ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Паднало дърво затруднява движението по пътя Смолян...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21415313 www.24chasa.bg

Срина се системата за проверка на глоби към Пътна полиция

2348
Снимка: Архив

Поради възникнал технически проблем Автоматизираната информационна система „Административно-наказателна дейност" (АИС-АНД) в момента не работи, съобщиха от пресцентъра на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Услугите, за които се изисква достъп до АИС-АНД, включително чрез Портала за електронни административни услуги на МВР, са недостъпни, допълват от министерството.

Чрез системата може да се установи наличие на връчени или невръчени наказателни постановления, фишове или електронни фишове по Закона за движението по пътищата или по Кодекса за застраховането, се посочва в информация на сайта на МВР.

Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание