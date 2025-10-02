Хванаха 24 пияни и 13 дрогирани зад волана за ден

В рамките на изминалия ден са установени общо 24 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 12 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 12 - с над 1,2 на 1000, един водач е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 13, а един е отказал тестване, съобщиха от МВР.

14 701 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата. Извършен е контрол на 16 750 водачи и пътници. Съставени са 4692 фиша и 780 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.