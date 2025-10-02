ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Паднало дърво затруднява движението по пътя Смолян...

Мисии, загадки и забавления очакват на 4 октомври участниците в играта „Съкровищата на Русе“

СНИМКА: Пресцентър на Община Русе

На 4 октомври от 16 ч. пред Съдебната палата в Русе ще се проведе интерактивната игра „Съкровищата на Русе", част от кампанията Time to Move на мрежата Eurodesk. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Участниците ще се включат в отбори от 2-3 души и ще преминат през забавни мисии, логически загадки и предизвикателства, които ще ги отведат до скрити кътчета на града. Няма възрастово ограничение, а записването е на място преди началото на играта.

Инициативата цели не само забавление, но и вдъхновение – участниците ще научат повече за възможностите за обучение и пътуване, които Европа предлага на младите хора.

Играта се организира от Общински младежки дом и доброволци от Младежки парламент.

