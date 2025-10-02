Депутатите единодушни: До 5 г. затвор за управители на домове за възрастни без лиценз

Депутатите задвижиха промените в НС с единодушие, очакват обаче промени преди второ четене

До 5 години затвор грозят управителите на домове за възрастни, които действат без лиценз. Това гласят част от промените в Наказателния кодекс, които парламентът прие днес на първо четене. Законопроектът бе представен от правосъдния министър Георги Георгиев.

В началото на юни тази година 75 възрастни хора бяха открити в нелегални домове в мъглижкото село Ягода при акция на социалното министерство, правосъдното, МВР и прокуратурата. След това институциите разбиха нелегален дом, свързан със същите собственици край Говедарци, както и хосписи във Варна, София и други градове. Това провокира властта да инициира законодателни изменения, като една от новите посоки е свързана с тези, заобикаляли закона през настаняване на болни и възрастни в "къщи за гости" или "стаи под наем".

Миналия месец предложенията, инициирани от правосъдния министър Георги Георгиев и социалния Борислав Гуцанов, минаха през цедката на социалната комисия в парламента. Тогава заявки за подкрепа дойдоха от повечето парламентарни групи, но повечето бяха с условието "промени преди второ четене".

По време на мотивировката на закона министър Георгиев поиска максимално дълъг срок между първо и второ четене.

"Възраждане" обявиха, че ще подкрепят промените на първо четене. Цвета Рангелова изрази сигурност, че няма да има депутат, който да не ги подкрепи, но призова управляващите да направят така, че контролните органи смело да извършват проверки, "без да са зависими от хора, които случайно са натрупали капиталите и значението си на местно ниво". И отвори въпроса "дали и кои контролни органи са необходими на данъкоплатците".

Цветан Предов от ИТН взе думата, като човек с опит в социалните услуги. И отправи специална похвала към министър Георгиев - че е "първият човек, които започна отношението към този мръсен бизнес". Но призова за прецизиране на някои от текстовете преди второ четене.

След слаб дебат и очакване за промени преди второ четене. Депутатите бяха единодушни - 172 гласа "за", без "против" и въздържали се.

Измененията предвиждат до 6 г. затвор и глоба до 20 хил. лева за управители на незаконни домове, които се опитват да участват в имотни измами. При организирана престъпна група наказанието ще е до 8 г. затвор.

До 3 години лишаване от свобода или пробация ще се налага на управители на домове, които имат лиценз, но не спазват стандартите за качество на услугите и така излагат на опасност живота и здравето на възрастните хора.

Домовете, които не са си уредили документите за лиценза, но продължават да работят, ще бъдат глобявани двойно спрямо сега. Според Закона за социалните услуги в момента санкцията е от 5 до 10 хил. лв., предлага се тя да бъде удвоена и да стига до 20 хил. лв. Въвежда се и изискване за чисто съдебно минало на управители на фирмите, които стопанисват заведения, предлагащи социални услуги.