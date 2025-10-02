Правосъдният министър заподозря, че политици са "натиснали" Надежда Йорданова за вота в ПАСЕ

Георги Георгиев анонсира, че скоро може да очакваме отпадане и на мониторинга по делата на ОМО-Илинден през декември

Гласуването на депутатката от ДБ Надежда Йорданова на заседанието в ПАСЕ по отпадането на мониторинга към България продължи да е тема дори и при разглеждането на Наказателния кодекс.

Темата отново бе върната в пленарната зала от правосъдния министър Георги Георгиев, който трябваше да представи законопроекта за изменения на Наказателния кодекс. Той и социалният министър са основния двигател за промени, целящи превенция на злоупотреби в домове за възрастни хора и хосписи. Министърът обаче реши първо да се спре на отпадането на мониторинга и дори заподозря, че някой е оказал политически натиск върху Йорданова - защото самата тя е работила за отпадането на наблюдението.

"От 45 държави всички държави подкрепиха резолюцията за прекратяване на мониторинга. Всички! Имаме 3 гласа против (от Северна Македония - б.р.). Това едва ли ви учудва, преди няколко дни имаше опровержение по повод решението. Поведението им до голяма степен е обяснимо - преди 15 дни лично се явих пред комитета на министрите по друга процедура - групата дела на ОМО-Илинден. Близо 19 г сме в процес на изпълнение по делата. За пръв път имаме пробив в няколко направления. Комитетът на министрите, пред който изложихме свършеното през годините и последните месеци, отчетоха направеното от България. Накратко: делата ОМО - Илинден нямат нищо общо с признаването на малцинствени права, както някои политици се опитват да твърдят, а са по правото на сдружаване!", анонсира той отпадането на още един мониторинг.

"От години се твърди , че няма ясни гаранции за правото на сдружаване. Обучихме над 150 магистрати, изработихме нови правила за регистрация на НПО, проведохме серия от срещи, правосъдното и външно министерство, за да получим резолюция, в която се казва, че нямаме повече мерки тази глава. И да се определи дата за затваряне на делата на ОМО-Илинден през декември. Въпрос на време е", доволен е министърът от свършеното.

След което отново се върна на гласуването на ПАСЕ и си обясни трите гласа от РСМ точно след похвалата от комитета на министрите отпреди две седмици. Той обаче не можел да си обясни гласа на Йорданова. И настоя подвикващия от залата съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов да спре да го подканя да спре да говори. "До вас седи министър, които е полагал усилия да покаже, че не сме бананова република, а държава, която спазва стандарти (Атанас Славов е бивш правосъден министър, също като Йорданова - б.р.). И се връщаме до българския казан в ада. Не са ясни мотивите, наш политически опонент, но почтен и достоен (Йорданова - б.р.), да не подкрепи решение за прекратяване на мониторинга. Това е глас не просто срещу България, а срещи всички останали 45 държави-членки, които са подкрепили свалянето механизма", заяви министър Георгиев.

И прочете чл. 76 от Конституцията и клетвата на депутатите - че са длъжни да бранят българския интерес.

"Струва ли си обслужването на дребни политически мерки да надделее над националния интерес?", попита той. И подчерта, че волейболистите ни са спечелили с отборна игра. "Това снощи очевидно не е лично решение на г-жа Йорданова, политически гуру е решил да окаже политически натиск. Като не си подкрепяш реформите с гласуването, значи не са добри, или нещо друго е станало. Това е символ на погазването на клетвата и на безотговорното поведение, когато политическият егоизъм взима връх над достойно пол поведение", гневен бе министърът.

"Министърът можеше да си спести тези думи. Какво ви накара да злоупотребявате с нашата политическа позиция и да я изкарвате национално предателство?", ядоса се пък Божидар Божанов.

А министър Георгиев му върна с друг въпрос: "Защо и оказвали ли сте натиск върху български народен представител?". "Тя не е там ( в Страсбург - б.р.) като Надежда Йорданова, а като член на българската делегация в ПАСЕ, член, който който е работил по посока сваляне на механизма, а да вземе друга позиция!", каза Георгиев.

"Първо да научим правилника и процедурите, после да ходим да си клепане държавата! Не са казали, че сме рай, казали са , че имаме да работим, но отбелязват, че имаме прогрес.

Когато тръгнат да ти дават медал, да тръгнеш да казваш "не, не аз съм с особено мнение" и да дърпаш тоя, който се е качил горе на стълбичката... Наистина го определям като политическо заяждане", завърши министърът.