ВМА и Агенцията за закрила на детето продължават битката срещу дрогата при децата

Лекари от Военномедицинска академия (ВМА) активно участват в националната кампания на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) срещу употребата на райски газ, вейпове и наркотични вещества. Инициативата цели учениците да се срещнат с водещи специалисти и да чуят от първо лице за тежките последствия от експериментирането с подобни субстанции – последствия, които в практиката на лекарите често водят и до фатален край, съобщиха от пресцентъра на ВМА.

До момента стотици деца от различни училища имаха възможност да разговарят с токсиколози на ВМА в София и Варна. По време на днешната среща в столичното 140 СУ „Иван Богоров" доц. Людмила Нейкова, началник на Клиниката по спешна токсикология, сподели реални примери от практиката си:

Много млади хора постъпват в токсикологичните отделения с тежки интоксикации. Това не са просто безобидни експерименти – всяка доза може да отключи животозастрашаващи състояния. Най-важното, което искам да запомнят учениците, е, че здравето не подлежи на втори опит.

От ДАЗД подчертаха, че срещите между ученици и лекари са безценни, защото децата чуват истината от хората, които ежедневно се сблъскват с последствията от употребата на наркотични вещества.

Кампанията продължава и предстоят нови срещи в различни училища. Ангажираността на ВМА е категорична – експертите ѝ ще продължат да работят в партньорство с ДАЗД, за да информират, предпазват и дават реални примери на младите хора. За ВМА превенцията е ключова част от грижата за здравето на обществото, защото навременната информация и отговорният избор спасяват животи.