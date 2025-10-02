ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гранични полицаи разкриха нива с канабис в подножието на Пирин (Видео, снимки)

СНИМКА: МВР

На 1 октомври служители на ГПУ-Петрич проведоха специализирана полицейска операция. В нива с площ от около 130 кв.м. в село Ласкарево, общ. Сандански, те са установили 120 зелени растения с общо тегло 261.840 кг, които при извършения полеви наркотест са реагирали положително на канабис. Взети са представителни проби, останалите растения са унищожени. В стара необитаема постройка до нивата граничните полицаи са открили още 8. 782 кг полусух канабисм съобщиха от МВР. 

Образувано е досъдебно производство в ГПУ-Петрич, разследването по случая продължава.

ВИДЕО: МВР

