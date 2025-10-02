ВКС: Сарафов не е и.ф. главен прокурор от 21 юли т.г., не може да иска възобновяване на дела

Правната общност е разделена по темата, в спора се включиха и върховните съдии

Наказателната колегия на ВКС е на мнение, че и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов не може да иска възобновяване на дела, защото неговите правомощия като такъв са изтекли още на 21 юли, когато изтекоха 6-те месеца от влизане в сила на последните промени в съдебния закон. Това съобщиха от ВКС.

Става дума за следното:

Сарафов е поискал възобновяване на две дела, които не били шумни, тоест не били с медиен интерес, обясниха от съда. С две разпореждания обаче от 2 октомври - едното на зам.-председателя на Върховния касационен съд (ВКС) и ръководител на Наказателната колегия Лада Паунова и едно на председателя на Второ наказателно отделение Бисер Троянов се отказва възобновяването на делата. Законът дава възможност на главния прокурор да иска възобновяване на приключили и решени казуси, но в случая съдиите казват, че Сарафов не може да го прави, защото правомощията му като и.ф. главен прокурор са изтекли на 21 юли т.г.

Към момента правната общност е разделена по въпроса дали приетите през януари промени в съдебния закон за 6-те месеца, които може да се заема временно поста главен прокурор или шеф на ВАС и ВКС, се отнасят до заварените положения или действат занапред. Прокурорската колегия на ВСС например застъпва становището, че действат занапред, а не при заварено положение затова и не засягат Сарафов. Учени юристи застъпват същото виждане. Съдийската колегия на ВСС обаче не е на това мнение и поискаха ВАС да посочи своя следващ враменен шеф, но пък магистратите им отказаха с аргумента, че не е тяхно задължение.

ВКС приема обратното становище на това на Прокурорската колегия.

Върховните съдии посочват, че Сарафов е и.ф. главен прокурор от 16 юни 2023 г. Промените в съдебния закон влязоха в сила от 21 януари 2025 г. В тях е посочено, че при предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд или председателя на Върховния административен съд се определя временно изпълняващ съответните функции, при спазване на следното условие: едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от 6 месеца, без значение дали е имало прекъсвания в изпълнението на функциите", припомнят съдиите.

Според тях шестте месеца от влизането в сила на разпоредбата са изтекли на 21.07.2025 г.

„Действието на тази законова разпоредба е такова, че с изтичането на предвидения в нея срок актуалният към влизането ѝ в сила и. ф. главен прокурор Сарафов не може да изпълнява функциите, за които е бил определен с решение на Прокурорската колегия на ВСС", категорични са върховните съдии.

Според тях разпоредбата има т. нар. несъщинско обратно действие върху заварени правоотношения, което означава, че законът се интересува от това да регулира отношенията оттук нататък, като не преурежда случаите за назад, приемайки установените дотогава отношения.

„Конкретно за случая се налага извод, че лицето, което към момента на влизането ѝ в сила е определено да изпълнява функциите на главен прокурор, с изтичане на предвидените шест месеца от момента на влизането ѝ в сила, занапред не може да изпълнява тези функции. Тълкуването налага извод, че прекратяването на функциите на и. ф. главен прокурор настъпва *ex lege*", поясняват върховните съдии.

Такива съображения са обосновали решение на Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС от 18 септември 2025 г., според което правомощията на и. ф. главен прокурор се прекратяват след изтичане на шестмесечния срок от влизане в сила на тази разпоредба, поради което искане за възобновяване на наказателно дело, подадено от и. ф. главен прокурор след 21.07.2025 г., не съставлява валидно сезиране на Наказателната колегия на ВКС и обосновава постановяване на отказ да се образува производство.