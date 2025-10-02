Обвиниха мъж, удрял и душил дъщеря си в столичния кв. "Дружба"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 53-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на дъщеря си в условията на домашно насилие.

На 23.09.25 г. около 15,00 часа в ж.к. „Дружба", обвиняемият А.С. нанесъл удари с ръка в областта на главата на непълнолетното момиче и я стиснал с ръка за шията. Вследствие на това й причинил лека телесна повреда. Деянието е извършено в условията на домашно насилие, съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура,

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 131, ал. 1 т. 5а вр. чл. 130, ал. 2 НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода". А.С. е бил задържан за срок до 72 часа.

Наблюдаващ прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за задържане под стража.

Състав на съда е наложил на А.С. мярка за неотклонение „задържане под стража".