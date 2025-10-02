Най-подходящото време да смените левовете си за евро е от 1 януари до 30 юни 2026 година

Един от преките ефекти от въвеждането на еврото като национална валута се очаква да е увеличение на заплатите и покупателната способност на хората.

Това стана ясно на дискусия за въвеждането на еврото в Свищов, която бе организирана от Икономическия и социален съвет. Събитието бе част от откриването на учебната година в Стопанска академия „Димитър А. Ценов" привлече вниманието на студенти, преподаватели и представители на местната общност.

Цените, доходите и инфлацията след въвеждането на еврото от началото на следващата година бяха най-интересните теми за студентите.

Примерът от вече присъединените държави показва устойчив ръст на покупателната способност и средната работна заплата, която изпреварва инфлацията многократно, разясниха от Икономическия и социален съвет.

Потребителите трябва да се включват активно в съобщаването за нередности, ако станат обект на такива или забележат спекулативни практики, бяха посланията на работодателските, синдикалните и граждански организации по време на форума.

За плавния преход към единната европейска валута е необходимо обществото да бъде добре информирано, за да не се поддава на манипулации и заблуди, както и да бъде наясно с положителния ефект върху бизнеса, инвестициите, доходите и обществото като цяло, каза председателката на ИСС Зорница Русинова, която модерира дискусията.

Най-подходящото време да обменим парите си е между 1 януари и 30 юни, но не по-късно от това, каза зам.-шефът на ИСС Богомил Николов. В този период банките ще обменят пари, без да имат право да налагат такси, добави той. По думите му през времето на двойно обращение най-подходящият начин за плащане е с карта. Хората, които разполагат с пари в брой, е най-добре да ги обменят, а не да ги използват в магазините, защото всяка двойна операция може да е рискова, посочи Богомил Николов.

„Като всяка историческа промяна, и членството на България в еврозоната е съпътствано както от предизвикателства, така и от митове и легенди, страхове и съмнения – често умишлено подхранвани от спекулации и дезинформация", подчерта в изказването си пред участниците в дискусията Станислав Попдончев, зам.-председател на Българската стопанска камара. Според него, „най-важното, което всички трябва да направим, е да запазим самообладание, да проверяваме внимателно информацията и да ползваме оръжието, пред което дезинформацията и спекулациите винаги се предават – Здравия разум!".

Въпреки всички положени усилия, българският капиталов пазар остава значително слабо развит. Сред затрудненията, които малките и средните предприятия очакват след въвеждането на еврото, са свързани с пренастройката на системите, с промяната на касовите апарати и с търговските договори, каза Милена Ангелова, зам.-председател на Икономическия и социален съвет. Като действия за подкрепа компаниите искат да бъде намалена административната тежест, както и мерки за разясняване на процеса, допълни тя.

Дискусията в Свищов беше организирана от Икономическия и социален съвет като част от Националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България. В дискусията участваха заместник-председателите на Съвета – Милена Ангелова от страна на работодателските организации, Пламен Димитров от страна на синдикатите и Богомил Николов от страна на гражданските организации, както и Станислав Попдончев – заместник-председател на Българската стопанска камара и председател на Комисията по икономическа политика в ИСС.

Основната цел на регионалната дискусия беше да се предостави ясна, достъпна и базирана на факти информация относно ефектите от членството в еврозоната.