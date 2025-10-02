Възрастни мъж и жена са загиналите при катастрофата край Луковит

Възрастни мъж и жена са загиналите при катастрофата в Луковитско, станала по-рано днес. Това съобщи пред журналисти Деян Давидов, началник-група в сектор „Пътна полиция“ при Областната дирекция (ОД) на МВР – Ловеч.

Малко след 12:20 ч. на първокласния път София – Русе (I-3) при километър 143 – участъкът между Луковит и село Петревене, са се ударили насрещно движещи се лек автомобил „Хонда Сивик“ и товарен „Фолксваген Крафтер“. На място са починали пътници от леката кола – мъж на 78 години, който се е возел на предната седалка, и 72-годишна жена, пътувала на задната седалка. Шофьорът на хондата е пострадал и е откаран в лечебно заведение, а водачът на товарния автомобил е без сериозни наранявания, каза Давидов.

Той уточни, че леката кола е пътувала в посока Луковит, а бусът – в посока София.

Пробите за алкохол, взети с техническо средство, и на двамата шофьори са отрицателни. На ранения водач е взета кръв за изследване за наличие на наркотични вещества, каквато е процедурата при посещение на тежки пътни инциденти, обясни служителят на ОДМВР – Ловеч.

Относно причините за катастрофата той каза, че огледът все още не е приключил, така че от полицията не могат да дадат повече подробности относно механизма на произшествието.

„За съжаление с промяната на сезоните и заради дъжда и мократа пътна настилка зачестяват случаите на леки пътнотранспортни произшествия. В тази връзка призовавам водачите да се съобразяват с пътната обстановка и да намаляват скоростта, за да не се стига до възникването на такива инциденти“, каза Деян Давидов.