Обвързват и допълнителните възнаграждения на ректорите с асистентските пари

Допълнителното възнаграждение на ректора да се определя като процент от средното основно месечно възнаграждение за академичната длъжност „асистент" в съответното висше училище, както е основното му възнаграждение. Това се предлага с проект за изменение на наредбата за начина на определяне на размера на възнагражденията на университетските шефове по договорите за управление, сключени с министъра на образованието и науката., публикувана за обществено обсъждане.

В момента възнагражденията се състоят от основно и допълнително възнаграждение. Основното месечно се определя като процент (250% или 300% за първата година и 125% или 175% за следващите години) от средното основно месечно възнаграждение за академичната длъжност „асистент" в съответното висше училище. Това възнаграждение е в пряка зависимост от ежегодно определяната минимална основна работна заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища.

За разлика от основните месечни възнаграждения, които нарастват с темпа на растеж на възнагражденията в страната, допълнителните, включени в заплатите на

ректорите, не се променят и са в размер на 500 лв., 1 500 лв. или 3 000 лв. месечно в

зависимост от годишната оценка за постигане на заложените междинни целеви стойности за изпълнение на политиката на висшето училище. Като постоянна величина, процентът на това допълнително възнаграждение в общата сума на възнаграждението на ректорите ежегодно намалява с увеличаване на минималната основна работна заплата за най-ниската академична длъжност. Това води до изоставане в темпа на нарастване на възнагражденията на ректорите спрямо темпа на увеличението на доходите в страната, се казва в мотивите към проекта.