Вижте какво решава правителството утре

1. Проект на Решение за одобряване на Методология за стратегическо планиране.

Внася: заместник министър-председателят и министър на иновациите и растежа

2. Проект на Решение за одобряване проект на изменение на Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" 2021-2027 , съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет.

Внася: заместник министър-председателят и министър на иновациите и растежа

3. Проект на Решение за одобряване на проект на изменение на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет.

Внася: заместник министър-председателят и министър на иновациите и растежа

4. Проект на Решение за одобряване на проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Северна Македония за подготовката, изграждането и експлоатацията на трансгранично железопътно тунелно съоръжение.

Внася: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията

5. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Централната избирателна комисия за 2025 г.

Внася: министърът на финансите

6. Проект на Решение за държавните инвестиционни заеми и държавните гаранции през 2026 г.

Внася: министърът на финансите

7. Проект на Решение за одобряване на Доклад с информация за мерките в отговор на приетите от Съвета Специфични препоръки за страната за 2025 г.

Внася: министърът на финансите

8. Проект на Решение за освобождаване на Фаусто Винуеса Родригес - еквадорски гражданин, от функциите му на почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Република България в Република Еквадор със седалище в гр. Кито и с консулски окръг, обхващащ територията на Република Еквадор, и за закриване на ръководеното от него консулство.

Внася: министърът на външните работи

9. Проект на Решение за освобождаване на Жан-Мари Рене Мартен - гражданин на Френската република, от функциите на почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Република България във Френската република със седалище в Марсилия и с консулски окръг, обхващащ територията на регион Прованс-Алпи-Кот д'Азюр, включващ прилежащите към него шест департамента, и територията на регион Лангдок-Русийон, включващ прилежащите към него пет департамента, и за откриване на консулство на Република България във Френската република, ръководено от почетно (нещатно) консулско длъжностно лице, със седалище в Марсилия и с консулски окръг, обхващащ територията на регион Прованс-Алпи-Кот д'Азюр, включващ прилежащите към него шест департамента, и пет департамента от регион Окситания - Од, Гар, Еро, Лозер и Източни Пиренеи, и за назначаване на Мирей Мартен - гражданка на Френската република, за почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Република България във Френската република със седалище в Марсилия и с консулски окръг, обхващащ територията на регион Прованс-Алпи-Кот д'Азюр, включващ прилежащите към него шест департамента, и пет департамента от регион Окситания - Од, Гар, Еро, Лозер и Източни Пиренеи.

Внася: министърът на външните работи

10. Проект на Решение за откриване на консулство на Република България в Република Полша, ръководено от почетно (нещатно) консулско длъжностно лице, със седалище в гр. Познан и с консулски окръг, обхващащ Великополското воеводство, и за назначаване на Рафал Димчик, полски гражданин, за почетно (нещатно] консулско длъжностно лице на Република България в Република Полша със седалище в гр. Познан и консулски окръг, обхващащ Великополското воеводство.

Внася: министърът на външните работи

11. Проект на Решение за откриване на консулство на Република България в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, ръководено от почетно (нещатно) консулско длъжностно лице, със седалище в гр. Ливърпул и назначаване на Питър Шриверсман - немски гражданин, за почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Република България в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия със седалище в гр. Ливърпул и консулски окръг, обхващащ градския регион на Ливърпул.

Внася: министърът на външните работи

12. Проект на Решение за разрешаване влизането и пребиваването във вътрешните морски води и териториалното море на Република България, Пристанище - Бургас, и База „Гранични полицейски кораби" - Созопол, при Регионална дирекция „Гранична полиция" - Бургас, на кораб TCSG - 90 на Командването на Бреговата охрана на Република Турция със статут на държавен кораб или TCSG - 313 (Резервен), в периода от 6 до 9 октомври 2025 г. във връзка с провеждането на дейност „Посещение на гранично- полицейски кораб на Турската брегова охрана в пристанища на Република България" от Плана за двустранно сътрудничество между Главна дирекция „Гранична полиция" и Командването на Бреговата охрана на Република Турция.

Внася: министърът на вътрешните работи

13. Проект на Решение за одобряване на Годишен доклад за дейността на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет през 2024 г.

Внасят: министърът на отбраната министърът на икономиката и индустрията

14. Проект на Решение за одобряване проект на Административно споразумение между държавите - членки на Европейския съюз, участващи в Проект „Военна мобилност" към Постоянното структурирано сътрудничество (PESCO) на Европейския съюз, и Швейцарската конфедерация.

Внася: министърът на отбраната

15. Проект на Решение за актуализиране на Решение № 280 на Министерския съвет от 2025 г. за определяне наличие на основен интерес, свързан със сигурността на страната, който да бъде защитен при сключване на договор за обществена поръчка в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 13, буква „ж" от Закона за обществените поръчки за доставката на хранителни продукти и напитки, необходими за нуждите на военните формирования от Българската армия, в това число Силите за незабавно действие, декларираните формирования към Модела за силите на НАТО и декларираните формирования към Съюзните сили за реагиране.

Внася: министърът на отбраната

16. Проект на Решение за приемане на Програма за компенсиране на разходите на небитови крайни клиенти за електрическа енергия и на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи за закупуване на количествата електрическа енергия, потребена за технологични разходи, за периода от 1 юли 2025 г. до 30 юни 2026 г.

Внася: министърът на енергетиката

17. Проект на Решение за изразяване на съгласие за сключване на Допълнително споразумение за изменение №1 към Договор за дългосрочен кредит в размер на 49 071 661 евро, сключен между „Булгартрансгаз" ЕАД и ИНГ Банк Н.В. - клон София.

Внасят: министърът на енергетиката министърът на финансите

18. Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

Внася: министърът на труда и социалната политика

19. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2025 г. за организирането на транспорт от местата на настаняване до училищата, в които се обучават деца и ученици с предоставена временна закрила от Украйна, за периода от 15 септември 2025г. до 30 юни 2026 г.

Внася: министърът на образованието и науката

20. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Здравеопазване", проведено на 16 септември 2025 г. в Копенхаген.

Внася: министърът на здравеопазването

21. Проект на Решение за даване на съгласие за замяна на концесионера „БК Хисар" ЕООД с правоприемник по Договора за предоставяне на концесия върху част от минерална вода - изключителна държавна собственост, от находище „Хисаря", гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив, разкрита чрез водоизточник каптаж „Чобан чешма", сключен на 1 юни 2001 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на околната среда и водите, и „Мавър 2000" ЕООД (преименувано с наименование „БК Хисар" ЕООД съгласно вписване в Търговския регистър № 20120702164305], поради подготвяно между „БК Хисар" ЕООД и „Консул" ООД преобразуване с прекратяване на дружеството на концесионера без ликвидация чрез универсално правоприемство - вливане по смисъла на чл.262 от Търговския закон.

Внася: министърът на околната среда и водите

22. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участитето на Република България в заседание на Съвета на Европейския съюз по околна среда, проведено на 18 септември 2025 г. в Брюксел.

Внася: министърът на околната среда и водите

23. Проект на Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2025 г.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

24. Проект на Решение за одобряване на национална позиция във връзка с предстоящ технически преглед на Република България по изпълнение на препоръките, свързани с прилагане на правните инструменти, попадащи в обхвата на Комитета по корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, който ще се проведе в рамките на 45-та сесия на Работната група „Държавна собственост и приватизационни практики", насрочена за 28 и 29 октомври 2025 г. в гр. Париж, Франция.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

25. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство.

Внася: министърът на правосъдието

26. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.

Внася: министърът на здравеопазването