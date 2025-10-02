ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофира макларанът, с който от "Величие" щяха да громят мафията (Видео)

Катастрофиралият макларън

Брандираният макларън, с който от партия "Величие" щяха да обикалят страната и да изобличават мафията, е катастрофирал на пътя Сливен - Ямбол. 

На видео в социалните мрежи се вижда как мощната кола е с размазана предница. Инцидентът е станал малко преди Ямбол. Около него се суетят няколко човека и не се вижда друга кола, която да е участник в ПТП-то. Няма и данни за пострадали. Не е ясно и кой е карал автомобилът и дали той още се шофира от представители на партията. 

Става дума за оранжевият макларън, който беше облепен със стикери, изобразяващи Бойко Борисов и Делян Пеевски. От "Величие" се появиха с макларън и ферари през юли и ги паркираха пред парламента. Обясниха, че им били "дадени за временно ползване от бизнесмен". 

Катастрофиралият макларън Видео: Фейсбук/Христо Карагьозов

