Деца с тротинетки се блъснаха в ловешкото село Кирчево, едното пострада

Тротинетка Снимка: pixabay

Дете с тротинетка е пострадало след сблъсък с друго подобно превозно средство в угърчинското село Кирчево, област Ловеч. Това съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР – Ловеч.

Инцидентът е станал около 17:15 ч. вчера. Две 11-годишни момичета от селото карали електрически тротинетки успоредно едно до друго. Те загубили контрол над превозните средства и се блъснали. Пострадало е едното дете, което е откарано за преглед и лечение в болница в Плевен, като по първоначална информация няма опасност за живота му, уточниха от полицията.

Работата на служителите на Районното управление на МВР в Угърчин по изясняване на причините за произшествието продължава, пише БТА.

От началото на годината до края на август в Ловешка област са регистрирани пет произшествия с електрически тротинетки с шестима участници. По думите на главен инспектор Светослав Шишийски – началник-сектор „Пътна полиция“ в Областната дирекция на МВР – Ловеч, повечето от тях са индивидуални – водачът губи контрол над управлението и се самонаранява.

Тротинетка Снимка: pixabay

