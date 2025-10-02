Красимир Вълчев: С програмата "ДОМИНО 2" ще мотивираме повече ученици и работодатели да се включат в дуалното обучение

Убеден съм, че с програмата "ДОМИНО 2" ще мотивираме повече образователни институции, работодатели и ученици да се включат в дуалната форма на обучение. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на откриването днес на новата програма "ДОМИНО 2 - дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото".

Програмата е за развитие и надграждане на дуалното обучение. Българо-швейцарската програма е с бюджет от 5,8 милиона швейцарски франка и ще се изпълнява в периода от 2025 до 2029 г. Тя надгражда постигнатите резултати от първия проект, като този път основен акцент се поставя върху активното участие на бизнеса в процеса.

Искам за пореден път да благодаря на швейцарското правителство за подкрепата, която получаваме. На фона на всички средства за образование, тези средства може да изглеждат като малка сума, като малък процент, но те са много по-точно насочени и полезни, защото са, за да променят политиката, да надградят моделите, които имаме в системата на образованието. Това направихме с първия етап на проекта "ДОМИНО" и на практика подготвихме, и въведохме дуалната форма на обучение. Тази експертиза от страна на швейцарското правителство беше изключително ценна, каза министър Красимир Вълчев.

Убеден съм, че с тази помощ ще мотивираме повече образователни институции, работодатели и ученици да се включат в дуалната форма на обучение. Разчитаме и на експертизата на швейцарски организации, и ще намерим по-добрите решения. Много пъти сме говорили за ползите от дуалното обучение, които са безспорни. Този проект ще ни помогне да продължим работата по промените в системата на професионалното образование, правим стандартите, програмите и проектите по всяка професия. Проектът ни помага и в разговора за уменията, отбеляза образователният министър.

Програмата "ДОМИНО 2" беше представена от нейния ръководител Полина Златарска, която е от дирекцията "Професионално образование и обучение" в Министерството на образованието и науката. Тя отбеляза, че кариерното развитие ще бъде сериозен акцент в програмата. Три швейцарски организации ще са партньори по програмата и ще помогнат за пренасянето на модела на швейцарското дуално обучение. Училищата ще могат да кандидатстват по програмата, ще има и млади хора, които ще са посланици на дуалното обучение.

На представянето на програмата присъства и посланикът на Швейцария в България Пиер Хагман.