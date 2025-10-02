ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Боримиров: "Левски" може да се пребори с "Лудогоре...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21416561 www.24chasa.bg

Гроздан Караджов подкрепя идеята за единен контролен орган на пътя

1836
Министър Гроздан Караджов

За единен орган, който да контролира спазването на правилата за движение по пътищата, се обяви транспортният министър Гроздан Караджов след скандала с исканите от екипа на Роби Уилямс подкупи.

По думите му обаче закриването на "Автомобилна администрация" не е толкова лесно, тъй като агенцията има функции по европейски директиви, които не могат да бъдат закрити и трябва да останат под шапката на транспортното министерство.

"На 28 януари тази година, защото бях първият, който предложи на кръгла маса в НС създаването на единен контролен орган на пътя именно посочвайки, че това трябва да е вътрешния министър, защото такава е традицията на контрола у нас. Радвам се, че дойде Роби Уилямс в България, за да узрее коалицията за тази идея, защото тогава през януари, когато я предложих, нямаше толкова голямо съгласие. Сега виждам, че всички са съгласни и предполагам, че ще отнеме не повече от месец-два", каза министърът на транспорта Гроздан Караджов, цитиран от Нова тв. 

Министър Гроздан Караджов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание