Зафиров: Спирането на постмониторинговия диалог е огромно признание за България

Заместник-министър председателят Атанас Зафиров отчете напредъка в изпълнението на стратегията за ромското включване по време на 18-та среща на Европейската платформа за ромското включване в Брюксел. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Темата на срещата тази година е „Изводи и поуки след пет години прилагане на Стратегическата рамка на ЕС за ромите – постигнат напредък и оставащи предизвикателства". Срещата продължава днес и утре.

В началото на своето изказване вицепремиерът Зафиров посочи, че след близо 27 години, Съветът на Европа, реши да затвори постмониторинговия диалог с България. Това е едно огромно признание за моята страна, заяви Зафиров и изтъкна, че официалното прекратяване на механизма за сътрудничество и проверка на ЕК е сигурен знак, че България е надежден и пълноправен партньор в голямото европейско семейство.

Зафиров представи напредъка по изпълнението на националната стратегия за ромското включване и отбеляза, че през последните пет години, въпреки политическите кризи в България, усилията на институциите са насочени към най-уязвимите групи със специален акцент върху децата и семействата в риск.

„Най-важните постижения, върху искам да сложа акцент, е образованието и повишаването на обхванатите от предучилищно и училищно образование деца", добави Зафиров и изтъкна, че са предприети редица мерки за приобщаващо образование, както и е въведена институцията на медиатора. Той цитира данни от информационната система от Механизма за обхват, според които броят на децата и учениците, които са се записали за първия срок на тази учебна година е 9912 деца. Броят на децата на учениците, които никога не са били записани в системата на училищното и предучилищното образование и са записани в образователна институция за тази година е 6256. Мога да кажа, че 16 200 деца са върнати в системата на образование, което е изключително високо постижение. Той посочи, че с промени в закона предучилищното образование е задължително, въведени са безплатни детски градини. Зафиров изтъкна, че са осигурени и средства за наетите педагогически специалисти и непедагогическия персонал, така наречените ромски медиатори с възнаграждение от 1600 лв.

Вицепремиерът Зафиров отбеляза и напредъка в секторите на заетостта и здравеопазването. По думите му е увеличен броят на прегледите на бременните жени от 1 на четири, увеличен е броят на прегледите за неосигурените бременни жени има и 173 сертифицирани здравни медиатори в болниците. По отношение на трудовата заетост Зафиров отчете, че имаме 83 ромски трудови посредници, според данните за 2024 г. и 13 275 роми са започнали работа при поставена цел от 13 хиляди за 2024 г. Зафиров посочи, че в момента се разработва национална жилищна стратегия. 928 са социалните жилища, които са рехабилитирани през изминалата 2024 г. осигурено е безлихвено финансиране за жилищни подобрения. Като положителен напредък Зафиров изтъкна промените в законодателството, с които е въведен служебен адрес за хора без адресна регистрация и бе създадена възможност за издаване на документи за тях. Зафиров увери, че се работи активно по прилагането на върховенството на закона в България за всички български граждани, без разлика на техния социален и етнически произход. Като основно предизвикателство Зафиров отчете подобряването на средата на живот. Той посочи, че Министерство на регионалното развитие и благоустройството се е заело със специална жилищна стратегия. Има значителни средства от еврофондовете, които са предназначени за построяване на социални жилища, които са в над 40 общини, които имат право да кандидатстват по тези програми.

МРРБ предвижда и реализация на мерки, които са свързани с подобряване на жилищните условия, включително чрез създаване и прилагане на нова услуга – „жилищен медиатор", добави Зафиров.

В рамките на форума видеопослание към участниците отправи еврокомисаря по въпросите на равенството Хаджа Лабиб.