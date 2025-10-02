Прокуратурата: Мнението на ВКС не поражда последици за Сарафов, но ощетява жертвите на престъпления

Включително близките на Сияна и на прегазените от АТВ Христина и Марти

Решението не поражда никакви последици за и.ф. главен прокурор, защото има нарочно решение на Прокурорска колегия на ВСС, а то може да се отмени от ВАС, не от ВКС, коментираха за "24 часа" от държавното обвинение. По-рано днес от ВКС съобщиха, че според съдиите от Наказателната колегия Сарафов не е и.ф. главен прокурор от 21 юли.

Актът на Наказателната колегия на ВКС обаче ощетява потърпевшите по наказателни дела, по които и.ф. главен прокурор е поискал възобновяване на делата.

Решението на ВКС не ощетява Сарафов, а пострадалите по наказателни дела, включително решенията на и.ф. главен прокурор да премести разследването на гибелта на Сияна в София, както и поемането от Националната следствена служба на делото за катастрофата с АТВ-то в Слънчев бряг, смятат от прокуратурата. Това е така, защото адвокатите на обвиняемите можели да оспорят неговите разпореждания по тези дела.

В момента Сарафов е на среща на главните прокурори в Хага.