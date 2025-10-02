Пенчо Милков откри среща за заетост на младежи със специални потребности и разстройства от аутистичния спектър

В зала „Св. Георги" на Община Русе се проведе работна среща на тема „Партньорство за заетост и приобщаване". Събитието беше организирано от Община Русе по инициатива на родители на деца и младежи със специални образователни потребности (СОП) и разстройства от аутистичния спектър (РАС) и събра представители на държавни и общински институции, работодатели от различни сектори, образователни и културни организации, неправителствени структури и родителската общност. Срещата беше открита от кмета на община Русе Пенчо Милков, а на нея присъстваха и зам.-кметовете Димитър Недев и Енчо Енчев. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

„Русе е един от градовете в България с най-богата палитра от социални услуги – както общински, така и в партньорство с неправителствения сектор. Но за да има реален ефект, тези услуги трябва да бъдат допълнени от възможности за образование, работа и активен обществен живот. Само чрез диалог, споделен опит и съвместни действия можем да изградим устойчива среда, в която младежите със специални потребности и тези с разстройства от аутистичния спектър да развиват потенциала си и да се чувстват пълноценни граждани на нашия град", обърна се към присъстващите кметът Пенчо Милков. Той също така заяви, че проблемът е реален и вярва, че тази среща ще постави началото на съвместната работа на институциите и ще набележи първоначалните задачи и техните решения.

Участие в дискусията взе и заместник-кметът Димитър Недев, който заяви, че обществото има необходимост да се учи от най-ранна възраст да приема хората със специални нужди. Той сподели също, че тази година благотворителният коледен концерт, който Община Русе организира, ще бъде посветен на хората, които дават душа и сърце в своята работа с деца със специални образователни потребности.

Инициативата бе провокирана от предизвикателствата, пред които са изправени семействата след завършване на средното образование от децата и младежите със специални потребности. В голямата част от случаите поради липсата на достатъчно възможности за заетост те остават у дома, което затруднява тяхната интеграция в обществото и на пазара на труда.

В рамките на програмата бяха представени добри практики и мерки за подкрепа на работодатели и младежи. Директорката на дирекция „Бюро по труда" – Русе Йоана Терзиева акцентира върху темите „Младежка заетост" и „Младежки практики", Милена Георгиева от РУО – Русе сподели опит в приобщаващото образование, а Николай Господинов от Регионалната библиотека „Любен Каравелов" представи своя иновативен проект „Лаборатория за бъдещи строители". С представянето на значими инициативи се включиха още Фондация „Сошъл фючър" – JAMBA, Сдружение „Деца и околна среда", Русенската търговско-индустриална камара и партньори от Министерството на труда и социалната политика.

Участниците в дискусиите обсъдиха предизвикателствата пред заетостта и възможностите за изграждане на ефективни партньорства между институциите и бизнеса. Особен акцент беше поставен върху създаването на повече стажове, обучения и социални предприятия, които да отговорят на реалните потребности на младите хора със СОП и РАС.