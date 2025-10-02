Сарафов обсъди задълбочаването на съдебното сътрудничество с полския зам.-главен прокурор

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов проведе двустранна среща със заместник-главния прокурор на Полша Ясек Билевиц в рамките на 19-ата среща на Консултативния форум на главните прокурори и ръководителите на прокуратури на страните членки на Европейския съюз (ЕС), която се провежда в Хага, Кралство Нидерландия. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Двамата обсъдиха доброто сътрудничество и активно взаимодействие между българската и полската прокуратури, както и възможностите за продължаване на обмена на добри практики за повишаване на ефективността на разследващите органи в борбата с трансграничната престъпност.

В рамките на срещата Борислав Сарафов и Ясек Билевиц обсъдиха и конкретен казус, който касае съвместно разследване между прокуратурите на България, Полша и Украйна.

С оглед задълбочаване на съдебното сътрудничество по наказателни дела между прокуратурите на България и Полша главният прокурор Борислав Сарафов отправи официална покана към полския главен прокурор да гостува у нас.