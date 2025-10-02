ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Боримиров: "Левски" може да се пребори с "Лудогоре...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21416779 www.24chasa.bg

Иззеха над 800 грама канабис от жилище в Ловеч

1280
Канабис. СНИМКА: Пиксабей

Криминалисти са иззели над 800 грама канабис от жилище в Ловеч, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Вчера е била извършена проверка на частен адрес в града, обитаван от 29-годишен ловчалия. В едно от помещенията полицаите са открили и иззели суха тревиста маса с общо бруто тегло с опаковката от 830 грама. Полеви наркотест е отчел положителен резултат за канабис.

При последвалите процесуалноследствени действия от апартамента са иззети две електронни везни, уред за раздробяване на съцветия и електронен „вейп“ с намираща се в него суха зелена тревиста маса.

Мъжът е бил задържан за срок до 24 часа. По случая в Районното управление на МВР - Ловеч е образувано досъдебно производство и работата по случая продължава.

Преди по-малко от месец полицаи иззеха канабис от къща в град Летница, а през юли в Тетевен беше задържан мъж за притежание на наркотични вещества и пушки.

 

Канабис. СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание