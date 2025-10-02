Иззеха над 800 грама канабис от жилище в Ловеч

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Криминалисти са иззели над 800 грама канабис от жилище в Ловеч, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Вчера е била извършена проверка на частен адрес в града, обитаван от 29-годишен ловчалия. В едно от помещенията полицаите са открили и иззели суха тревиста маса с общо бруто тегло с опаковката от 830 грама. Полеви наркотест е отчел положителен резултат за канабис.

При последвалите процесуалноследствени действия от апартамента са иззети две електронни везни, уред за раздробяване на съцветия и електронен „вейп“ с намираща се в него суха зелена тревиста маса.

Мъжът е бил задържан за срок до 24 часа. По случая в Районното управление на МВР - Ловеч е образувано досъдебно производство и работата по случая продължава.

Преди по-малко от месец полицаи иззеха канабис от къща в град Летница, а през юли в Тетевен беше задържан мъж за притежание на наркотични вещества и пушки.