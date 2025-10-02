90–годишна пловдивчанка плати 4000 лева и три часа чака лекар да скъса смъртен акт на блъснато дете

Парите взел 58–годишният Мартин, ангажиран със събиране на помощи за украински бежанци

90–годишна пловдивчанка даде последните си пари, а след това се качи на автобус и отиде пред болница, да чака лекар, който да скъса пред очите й смъртния акт на дете, което синът й блъснал.

Човекът, взел парите на старицата – 58–годишен измамник с инициали Мартин Б., вече е клиент на прокуратурата. Той обаче е куриер. Преди време попаднал на обява в интернет с телефонен номер, на който се обадил и му обяснили, че търсят куриер да събира пари в помощ на украински бежанци.

На 20 септември същият Мартин бил изпратен до жилищен блок в Пловдив, където трябвало да получи пари от 90-годишната жена. Няколко часа по-рано по телефона с нея се свързал друг непознат мъж, който й казал, че синът й е катастрофирал и убил дете на улицата. Обяснил, че близките няма да подават сигнал в полицията, ако им плати. Жената събрала спестените 4000 лева и ги хвърлила през терасата. Мартин чакал под балкона и взел сумата.

През това време непознатият отново се свързал по телефона със старицата и й казал да отиде пред болница в Пловдив, където ще я чака лекар. Пред нея той щял да скъса смъртния акт на починалото дете. Жената отишла до посоченото място с автобус. Останала пред болницата близо три часа. Предвид напредналата й възраст, едва си стояла на краката и само дето не припаднала от притеснение. След което се обадила на сина си и разбрала, че е измамена.

Обвиняемият Мартин Б. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Районна прокуратура-Пловдив да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо него.