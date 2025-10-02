Набързо и окончателно: Шефът на ДАНС ще се избира от парламента, депутатите порязаха президента (Обновена)

Атанас Атанасов от ДСБ нарече Румен Радев "руски трол", но защити съгласувателната процедура с него

МЕЧ иронизираха ИТН, които първо искали президентска, после полупрезидентска република, а сега просто искали да го изхвърлят от линията на взимане на решения

За по-малко от час приключи дебатът по текстовете, свързани с ДАНС, ГЕРБ веднага ги подложи на второ четене

За по-малко от 20 мин депутатите поеха от президента контрола над назначението на шеф на ДАР, предложен от МС. Изборът на председател на ДАТО също мина набързо. По двата текста, за сметка на този за ДАНС, има 3 дни за предложения

"ГЕРБ подариха на голямото Д три д-та: ДАНС, ДАР и ДАТО", заяви Ивайло Мирчев

Управляващото мнозинство отряза правомощията на президента Румен Радев да подписва указ за назначаване на председатели на ДАНС, ДАР и ДАТО. С 120 гласа "за", 56 "против" ( 2 от БСП, 7 от ПП-ДБ, МЕЧ, "Величие" и "Възраждане") и 12 въздържали (10 от ПП-ДБ и двама от АПС) се бе решено шеф на ДАНС да се избира както до сега по предложение на Министерския съвет, но по решение на Народното събрание, а не през съгласувателна процедура с държавния глава. А веднага след вота Маноил Манев от ГЕРБ предложи текстът веднага да мине и на второ четене. За секунди отново 120 депутати набързо се съгласиха и така порязаха президентските правомощия окончателно. Този път 65 бяха "против", а двама от АПС продължиха да се въздържат.

Още на 18 септември с извънредно заседание парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред подхвана орязването на част от президентските правомощия като акцент е това, свързано с назначаването на шефове на службите. Тогава само представителите на МЕЧ и "Възраждане" бяха против, а ПП-ДБ се въздържаха. Управляващото мнозинство обаче застана зад текстовете. Измененията влязоха по спешност ден, след като президентът Румен Радев официално отказа да назначи предложения от правителството за шеф на Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС) Деньо Денев.

Темата с назначаването на ръководители в спецслужбите депутатите подхванаха близо 9 часа след началото на работния си ден - по-рано си удължиха заседанието точно заради трите законопроекта, касаещи назначенията.

Измененията бяха представени и мотивирани от Александър Рашев от ИТН, който настоя, че с тях не се нарушава конституцията.

Златан Златанов от "Възраждане", който е председател на ресорната комисия за контрол на службите и СРС на ротационен принцип, отново се възмути, че за водеща комисия е определена вътрешната. Той се ядоса, че за пореден път не се е провела комисията за СРС - този път заради удълженото заседание и заради закони, с които "се нарушават принципите на баланс на властите". Проектът е подписан от представители на ИТН, БСП и ГЕРБ, напомни той. И атакува БСП, че те са мандатоносител на настоящия президент Румен Радев, а сега ограничават правомощията му. "Промяната в действащия закон за ДАНС крие сериозни рискове. В бъдеще избираният от тази зала председател, ще налага порочна политическа воля. Това е заплаха за националната сигурност. Президентът е и върховен главнокомандващ на армията, също така ръководи и КСНС, няма как президентът да не назначава с указ въпросния председател", настоя Златанов.

После прогнозира, че проектът ще бъде приет в условия на противоконституционност. "Този законопроект е несъстоятелен и скоро ще бъде отменен, закани се депутатът. Попита и защо се увеличава броят на заместниците му от 2 на 3 и дали това не се дължи на политическа сделка между управляващото мнозинство.

Атанас Атанасов от ДСБ също атакува председателката на НС Киселова за разпределението на закона. "Има специализирана постоянна парламентарна комисия за контрол а службите, би трябвало тя да е водеща по тези законопроекти, а вие ги разпределихте на вътрешната, която не е компетентна в случая. Това не е основание за противоконституционност, но е нар на правилника, категорично", съгласи се депутатът.

"Ще се въздържа по тези законопроекти по едно изключително важно обстоятелство - в законите за ДАНС, ДАТО и ДАР е посочен един основен принцип при назначенията - че трябва да са политически неутрални. Това е важно. По конституция МС отговаря за сигурността и опазването на обществения ред и би трябвало да има инициативата за предложения за назначаване ръководители на службите. Няма пречка те да се избират от НС, но да отменим текстовете за политически неутралитет. Най-политическият орган в страната е НС! И ако с обикновено мнозинство ще се избира ръководство на структурите, това означава, че се нарушава политическият неутралитет. Това е основният проблем", настоя лидерът на ДСБ.

Киселова пък отговори, че имало 3 постоянни комисии в НС, които се занимават тези въпроси. "Комисията по отбрана, комисията по контрол, акцентирам, на контрол, и вътрешна. Става въпрос за освобождаване и назначаване, затова прецених, че е добре да е за комисията по вътрешен ред", защити се депутатката от БСП-ОЛ.

Николета Кузманова от ИТН обяви, че тезата на Атанасов я обърква. Тя отбеляза, че МС и парламентът са толкова политически орган, колкото и президента.

След въпрос от Калин Стоянов за назначаването на Живко Коцев като главен секретар в МВР, Атанас Атанасов каза.

"Гласувал съм за вас да сте вътрешен министър. Нашата ПГ гласува за вас, а Кирил Петков лично ви предложи за вътрешен министър. Въпросът е къде се озовахте после.

Няма пречка МС да предложи повече кандидати, да минат изслушване в НС, да видим концепциите. И президентът, който е обединител на нацията и е баланс, това пише в конституцията..", започна той, но бе прекъснат от подвиквания в залата. "За ваше сведение - аз не съм фен на Румен Радев, за мен той е руски трол. Не е въпросът персоната, а в институционалната обвързаност, за да се търси неутрален човек", настоя депутатът от ДБ.

Николай Радулов от МЕЧ обвини мнозинството, че се опитва да унизи президента. "Съгласуването на МС с през не е кой знае какво, но преодолява някои възможности за твърде субективни мерки. Махате президента от линията на вземане на решения, защо тогава не го махнете като президент? Направете си конституционно мнозинство и го махнете. Направихте доста поразии, направете още една", заяви депутатът.

Той каза, че с обикновено мнозинство няма как да не бъде избрано политическо ръководство на службите. "Не е проблем, че вр.и.д. управлява - същите хора ще бъдат избрани, това е смешен довод, който касае само егото на човека, който е предложен и избран. Учуден съм, че идва от ИТН, които предлагаха първо президентска, а после полупрезидентска република", вметна той. И обвини мнозинството, че не иска да направи сериозни реформи службите, защото щели да ги откъснат от "стария съветски модел".

Кузманова обяви, че за президентска република може да се направи само от Велико народно събрание. "В ПГ на ИТН много отдавна сме наясно кога обикновено НС може да променя конституцията или не, всичките ни инициативи са подкрепени с това кой вид НС функционира в момента. Сега е 51 обикновено народно събрание", опита да обясни тя.

На обвиненията от "Възраждане", че всъщност прокарва текстове на Делян Пеевски, Александър Рашков от ИТН, чийто подпис е първи като вносител, увери, че не е ходил в кабинета на Пеевски. Бил съвносител заедно с колеги от БСП и ГЕРБ-СДС.

Божидар Божанов от ДБ обяви, че Пеевски иска да назначи Деньо Денев за шеф на ДАНС и неговото "мнозинство изпълнява неговото разпореждане". Призна, че преди са искали подобна промяна, но за да се избегне конкретен еднократен казус, вече нямало обаче такава хипотеза - с двете си ръце Радев да назначи свой човек. Управляващите обаче искали конкретен човек и се оказвало, е на света няма друг възможен освен този един човек. И напомни, че преди ГЕРБ са настоявали за деполитизация на органите, за разделение на властите. "БСП бяха против такива идеи. Какво се промени от тогава? На практика освен, че я няма хипотезата, в която Тончев с двете ръце е назначаван от президента, друго няма", каза Божанов. И припомни събитията от 2013 г. когато премиерът Орешарски дошъл в НС и обявил, че искат да назначат Делян Пеевски за шеф на ДАНС.

"Сега очакваме да дойде премиерът Желязков и да каже Делян Пеевски предлага Деньо Денев за шеф и вие всички да гласувате, прегазвайки принципните си позиции от миналото", заяви съпредседателят на "Да, България".

Маноил Манев от ГЕРБ настоя, че най-дълго исканата промяна за назначаване на ръководител на ДАНС през НС е продукт на ПП-ДБ. "Мога да го докажа. Още от 3 събрания преди това се водят дебати по тази тема и то лично от г-н Атанасов и колеги, които не са в тази зала. Години наред сме убеждавани как ръководителите на службите трябва да се назначават от НС. Да, има промяна в ситуацията. Но тя не е тази, за която говори г-н Божанов - че президентът не може да назначи собственоръчно ръководството на службите. Може. При евентуално служебно правителство, то ще му предложи този, който е решило и е ще получи този ръководител на службите , който желае. Като имаш служебно правителство и президент, в ситуацията, в която съществува, и скоро няма да се промени, в света, може да се очаква всичко", оправда промяната в решението си шефът на вътрешната комисия в НС.

"Резултатите от работата на службите, разузнавателният продукт го получават трима човека - единият от които е президентът. Какво страшно и персонално е, когато един човек решава ръководителите на службите дали са подходящи или не. Харесва един човек - подписва указ, не го харесва - не го подписва. Това не е субективно, обаче е изключително субективно, ако кандидатът/кандидатите дойдат в НС, където са представени абсолютно всички парламентарни групи и те ще могат да гласуват или не за даден човек. Това е само за един човек", иронизира той

"Тайна ли е за някой от ПП-ДБ как бе посочен бившият им депутат Петър Петров за зам.- шеф на ДАНС? Бе депутат, в много от комисиите изпълняваше ролята на водач, определящ политиката, включително и във вътрешната комисия и тази за контрол на службите. Та, тайна ли е, за ГЕРБ и ДБ не е, как бе назначен по искане на политическата си сила и лично на г-н Атанас Атанасов, заедно с човека, който сега коментирате - Деньо Денев. Визираният лично с името му човек за председател на ДАНС бе Петър Петров, който стана заместник, за да се развие кариерно", разкри Манов.

И настоя че президентът никога не си е казвал доводите за отказ да разпише указа. "Разчита представителите на МС да отидат на килимчето и да викнат в един глас "с вас сме г-н президент" и той да каже "добре, ще ги назнача". Е няма да стане г-н президент", закани се депутатът от ГЕРБ.

Божанов обаче контрира, че сега служебният премиер се назначава от ограничен списък с лица, избрани от НС, за да не е служебен кабинет на президента, а на споделена отговорност между всички политически сили. "Това не е кабинет на президента, настоя съпредседателят на "Да, България". И отбеляза, че само най-секретните доклади са до въпросните 3 лица, класифицирана информация обаче получават депутати - през доклади, както и министри. "Проблем е, че се премахва балансът. Деньо Денев, който саботира машинното гласуван, ще бъде награден", настоя Божанов.

Искаме това (назначенията - б.р.) да не е резултат на пазарлък или сделка, а резултат от гласуване на НС, настоя обаче Манев.

Цончо Ганев от "Възраждане" също предложи мнозинството да си уреди промени в конституцията и да ореже всичко, свързано с президента. "Унизително е за хегемона на парламентарните избори ГЕРБ, че стигна до там да изпълнява директни поръчки на Пеевски. Не само изпълнява щенията му, но обслужва и личните му проблеми с президентската институция и дори със службите. Обществена тайна е, че той целият архив и разработки в ДАНС го има в личния си архив. И за всеки от вас, който под някаква форма е управлявал, бил е министър или зам.-министър, и сте били в местната власт, и сега сте се скрили в НС, може да бъдете привикани за икономически престъпления, най-малко, и това ви плаши, затова изпълнявате щенията на Пеевски", обърна се той към ГЕРБ.

Ганев ги предупреди, че вървят по пътя на БСП, които като управляваща партия през 2013 г. издигна Пеевски за председател на ДАНС и от там започнали от опозиционна партия с 80 депутати да се маргинализират. "Натам върви и ГЕРБ. Ще стигнете до такова маргинализиране, защото сте зависими и атакувате една от институциите напук на това, което сами ще защитавали", заяви той.

Красимира Катинчарова от "Величие" обяви случващото се за перверзно. "Това перверзно мнозинство в продължение на седмици приема антибългарски и лобистки закони. Стъпвате на измама и линч на демокрацията", каза тя.

Малко след 19,15 ч. депутатите подхванаха и втория законопроект - за шеф на ДАТО.

а около 20 мин бе изчетен докладът и свършиха дебатите по промените свързани с това парламентът да избира шеф на ДАТО по предложение на МС, а не както е досега с президентски указ. Почти липсваха изказвания. Изменението мина на първо четене със 118 за, 60 против и 3 въздържали се.

За сметка на бързото приемане на второ четене за шефа на ДАНС, този път Маноил Манев от ГЕРБ предложи 3 дни за предложения преди второ четене, което също бе прието от мнозинството.

А Златан Златанов от "Възраждане" обяви, че очаква комисията за контрол на СРС да се събере 15 мин след края на пленарното заседание. И настоя, че и.д. шефът на ДАНС ще е там и ще ги чака.

И предвид бързото приемане на първия текст, Златанов обяви, че ще има предложения по закона, свързан с назначаването на шеф в ДАР преди второ четене. Други изказали се нямаше. Процедурата мина за по-малко от 10 минути. НС ще избира и шеф на ДАР, решиха 117 депутати, 60 бяха против, а 2 се въздържаха. И за този текст има 3-дневен срок за предложения преди второ четене.

Ивайло Мирчев от ДБ обяви БСП и ИТН за политически трупове. "ГЕРБ подариха на голямото Д три д-та: ДАНС, ДАР и ДАТО. Голямото Д обаче иска цялата държава", лаконичен бе той след гласуванията по правилата за избор на шефове в спецслужбите.

А Манев реагира на заплахите за бъдещето на ГЕРБ. "Много хора са ни заплашвали, сега ги няма. Що политици са минали от тук, които са ни погребвали, вече ги няма", каза той.