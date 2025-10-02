Задържаха 47-годишен с над килограм фентанил в столичния кв. "Бояна" (Снимки)

Полицаи задържаха 47-годишен с над килограм фентанил в столичния кв. "Бояна". Това се случило, след като униформените спрели за проверка лек автомобил. На задната седалка били намерени два пакета, съдържащи кафяво вещество и мобилен телефон. 47-годишният мъж, шофирал автомобила, бил задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 354 от НК. От направената експертната справка е установено, че иззетият наркотик е фентанил с общо тегло над един килограм, съобщават от полицията.

Материалите са докладвани на Софийската градска прокуратура. На мъжа е повдигнато обвинение и с прокурорско постановление мярката му за неотклонение „задържане под стража" е удължена за срок до 72 часа. Действията по разследването продължават.