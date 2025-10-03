894 домакинства в Стара Загора смениха печките с екологични уреди за отопление

Благодарение на спечеления от общината проект фините прахови частици във въздуха са намалени трайно с близо 20 процента

894 домакинства смениха своите стари печки за отопление с твърдо гориво с екологични уреди благодарение на спечеления от община Стара Загора проект по Програма LIFE.

Премахнати са 957 отоплителни уреди на твърдо гориво, те са заменени с друг тип уреди: газови, климатици и пелетни системи. На хората бяха предоставени общо 17 броя газови уреди, 256 пелетни уреди и 684 климатика. От екипа на проекта ще се правят периодични проверки как семействата работят с предоставените им уреди.

"Крайната цел на екипа ни беше да се намали замърсяването на въздуха с акцент върху фините прахови частици. Ние го определяме като успешен, защото фините прахови частици във въздуха на Стара Загора са намалени с близо 20 процента, и то трайно", коментира зам.-кметът Радостин Танев, в чийто ресор е екологията.

Като част от проекта бяха закупени, инсталирани и ще продължават да работят и след края му две сертифицирани измервателни станции: в кв. "Железник" и в началото на бул. "Славянски". Те се обслужват постоянно от експерти на отдел "Екология" в община Стара Загора и от екипа на проекта и показват реалната ситуация с качеството на въздуха. През последните 3 години в Стара Загора няма надвишаване на нормата за замърсяването на въздуха с фини прахови частици, определена от закона.

Проектът, който беше приет изключително добре от старозагорци, е на стойност 1 484 758 евро, като е усвоена цялата сума. Това са европейски средства. Той започна през 2018 г. и беше с продължителност седем години. След монтажа на новите отоплителни уреди старите печки на дърва или въглища са събрани за рециклиране.

Община Стара Загора ще продължава да се включва в проекти, които спомагат за добрата екосистема, а качеството на въздуха да се повишава, уверяват от там.

Другите общини, участници в интегрирания европейски проект, са Бургас, Русе, Велико Търново, Монтана и Столична община.

"Без да омаловажаваме постиженията на колегите, можем да кажем, че при нас резултатите са най-стабилни във времето и както винаги се стараем да популяризираме добрите европейски практики", обобщава Радостин Танев.