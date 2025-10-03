Зоопаркът в Стара Загора посрещна нови обитатели - лъвовете София, Елза и Лео

Старозагорският зоопарк вече се радва на трима нови и царствени обитатели - женските лъвици София и Елза, както и мъжкия лъв Лео. Те пристигнаха от Словакия и вече се адаптират към новата си среда. Кметът на общината Живко Тодоров лично посети зоопарка и видя на място животните.

"Те са в отлично телесно и здравословно състояние. Въпреки стреса от дългото пътуване, се адаптират добре. Очакваме в рамките на десетина дни напълно да свикнат с новия си хабитат" сподели д-р Найден Илинов, ръководител на зоопарка.

Зоологическата градина на Стара Загора продължава да се развива в посока към съвременен европейски стандарт. При визитата си тук кметът съобщи, че общината вече е кандидатствала с проект по европейска програма за разширяване и модернизация на зоопарка.

Сред предстоящите подобрения са нов хабитат за мечките, терариум от ново поколение, както и обновяване на клетките и средата за други животински видове.

Очаква се в най-скоро време към обитателите на зоокъта да се присъедини и един от най-редките и застрашени видове в Европа - евроазиатски рис.