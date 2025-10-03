Центърът на Стара Загора променя своя облик с ремонта на два парка

Срокът за изпълнение е 150 календарни дни, старозагорци ще имат по-добри условия за разходка и почивка

Центърът на Стара Загора ще придобие напълно европейски облик до края на мандата на местната власт, огласи кметът Живко Тодоров в средата на юли, когато даде символичен старт на строителните дейности по реконструкцията на парк "Пети октомври".

Тя е част от обновяването на центъра. В проектите, които предстои да бъдат изпълнени там, са включени и площадното пространство зад Универсалния магазин заедно с ул. "Пазарска", за които общината ще получи финансиране от 10 млн. лева от държавата. В момента вече се реконструират сградите на общината и на Центъра за изкуство и култура (бившия Пионерски дом).

Пространството пред хотел "Верея" и градинката до Държавната опера също ще бъдат възстановени през есента, предстои да бъде изградено художествено осветление на операта, съдебната палата и на историческия музей - сгради, разположени в един квадрат.

Парк "Пети октомври" е най-старият в града, изграден още пред 1892 г. на мястото на някогашен площад.

В годините това зелено кътче в центъра на Стара Загора, известно сред гражданството като Градската градина, носи различни официални имена: до 1895 г. то е парк "Богориди", във връзка с рождението на престолонаследника през 1894 г. то е прекръстено на Княз-Борисовата градина.

Според тогавашната конюнктура между 1948 и 1990 г. паркът се нарича "Максим Горки", през 1990-а по решение на общинския съвет той се преименува на "Пети октомври" - датата, на която /по нов стил/ е положен първият камък за възстановяването на града след опожаряването му по време на Руско-турската освободителна война през юли 1877 година.

Днес стойността на одобреното проектно предложение за реконструкцията е 6 млн. и 550 хил. лева, които осигурява Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Останалите средства ще бъдат обезпечени от бюджета на общината.

Проектната разработка обхваща терена на парк "Пети октомври" от 20 декара. Срокът за изпълнение на проекта е 150 календарни дни. Кметът Живко Тодоров предупреди изпълнителя, че очаква проектът за парка да бъде изпълнен качествено и в срок, както и че ще бъде упражняван безкомпромисен надзор над работата тук. Стартът на ремонта на парк "Пети октомври" бе даден в средата на юли, срокът за изпълнението на проекта е 150 календарни дни. Снимка: Община Стара Загора

"Цялостният облик на тази градина ще бъде запазен в автентичния му вид, но тя ще бъде обновена така, че хората да имат много по-добри условия за почивка и разходка тук", допълва той. От години жители на Стара Загора то питали кога най-после Градската градина ще се сдобие с хубав шадраван.

Проектът "Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на градина "Пети октомври", разработен по плана на град Стара Загора с цел постигане на устойчива градска среда, е приоритетен по Инвестиционната програма за общински проекти от държавния бюджет.

Предвижда се запазване на цялостния облик на Градската градина и прилагане на подходящи решения за подмяна и благоустрояване на част от занемарените зони, съобщиха ог общината. Сред тях са възстановяване на полуразрушения и компрометиран фонтан в централната част на парка, както и реконструкция и подмяна на настилки на съществуващите детски площадки.

Планирано е полагане на нови настилки в зоната на целия парк, запазване и консервиране на съществуващата растителност. Направена е фитосанитарна оценка, в която са посочени състоянието на растителността и мерките за възстановяването й.

По време на ремонта ще бъдат премахнати от парка 31 дървета. В пет от тях е имало гнезда на стършели в хралупи и в изгнилите части на стъблата им, а за останалите е взето решение след направена санитарна оценка от ландшафтните архитекти. Това съобщи зам.-кметът Радостин Танев, като уточни, че на мястото на изсечените ще бъдат засадени нови 120 дървета.

Премахнати са и четири от плачещите софори край паметника в парка, посветен на Освобождението на България от турско робство. На мястото ще бъдат засадени нови дървета от същия вид.

Ще бъде подменена парковата мебел. В градината ще бъдат използвани съвременни и естествени материали: каменна облицовка е предвидена за фонтана, алеите ще бъдат изпълнени с цветни бетонни плочи, а дървени елементи ще бъдат използвани при пейки, местата за сядане и детски площадки. Настилките на всички алеи и площадки ще бъдат изпълнени от нехлъзгав материал с минимални фуги.

Предвижда се да се постави и художествено осветление край бюст-паметниците на Кольо Ганчев и Димитър Наумов. Ще бъде поставена и паметна плоча на мястото, където започва възстановяването на опожарена Стара Загора. Така наречената точка нула е отбелязана от първия проектант на града - чешкия строителен техник Лубор Байер, в северозападната част на парка, в началото на кестеновата алея до сградата на Радио Стара Загора.

В същото време се извършва и цялостен ремонт на парк "Александър Стамболийски", известен повече в Стара Загора като "Алана". Проектът е на стойност малко над пет милиона лева, осигурени също от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Срокът за изпълнението и на този проект е 150 календарни дни.

Тук също е предвидено да се запази цялостният облик на градината, като се приложат подходящи решения за подмяна и благоустрояване на някои от нейните зони. Сред основните планирани дейности са подмяна на съществуващата асфалтова настилка с настилка от гранитни плочи и павета, подмяна на парковата мебел в "ретро стил", реконструкция на съществуващата наземна тоалетна, която ще бъде съобразена с изискванията за достъпна среда, както и реконструкция на детската площадка с изграден кът по безопасност на движението.

Предвижда се още подмяна на осветлението и изграждане на система за видео наблюдение.

Заместник-кметът на Стара Загора Мартин Паскалев съобщи, че в проекта няма предвидена детска площадка за деца с увреждания, но по време на строителните дейности ще бъде направено всичко възможно да бъдат комбинирани и допълнени дейности по проекта, за да има и такава площадка.

"Целта на целия проект е да се намери хармония с вече започналото обновяване на парк "Пети октомври", а през следващата година се надяваме да започнем ремонт и на пространството, което свързва двата парка, за да постигнем еднаквост и изцяло преобразен център, допълни той.

Парк "Александър Стамболийски" е създаден през 1959 г. на площ от 15 декара. Намира се на мястото на някогашния Житен площад, където хората от близките села са идвали да търгуват с дърва и жито, затова е известен като "Алана".

В парка се намира паметникът на участниците в Старозагорското въстание от 1875 г., паметникът на Свети великомъченик Георги Победоносец, посветен на загиналите във войните старозагорци, има и чинар на приблизителна възраст 120 години. Всички те също ще бъдат запазени.

Очаква се да бъдат премахнати около 20 от сегашните дървета, като на тяхно място ще бъдат засадени четири пъти повече - липа, чинар и иглолистни видове. След справка в Регионалния исторически музей строителите ще възстановят елементи в парка отпреди 60 години, включително и оградата, като част от нея ще бъде с храстовидна растителност.

За да няма инциденти, и двата парка бяха заградени с предпазна ограда като строителни обекти, като достъпът до тях бе забранен. Това предизвика недоволството на мнозина, които бяха лишени от сенките на дърветата в центъра на Стара Загора в най-горещите дни на отминалото лято.