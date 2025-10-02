ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

С преобладаващ растеж приключи борсовата търговия ...

Улици в Пловдив са под вода, колекторът се напълни и шахтите преливат (Видео)

24 часа Пловдив онлайн

3956
Колите почти плават по ул. "Индустриална". Кадър и видео: Фейсбук/Забелязано в Кючука
  • Миризмата на фекалии е ужасна, така при всеки дъжд ли ще е, пита пловдивчанка
  • Екипи на ВиК, пожарната, "Гражданска защита" и строители са на мястото и работят по отводняването, обясниха от дружеството

Кръстовището между ул. "Индустриална" и бул. "Александър Стамболийски" в пловдивския квартал "Кючук Париж" е под вода, заедно с част от самите пътни отсечки. Колите едва-едва минават, като много шофьори се притесняват, че може да закъсат. Освен това в района се носи неприятна миризма, сигнализират граждани. 

"Вода до праговете на вратите на колите, а миризмата на фекалии е ужасна. Така при всеки дъжд ли ще е", пише Станислава Текьова, която припомня, че "Индустриална" беше ремонтирана по-рано тази година. "Александър Стамболийски" пък беше пуснат с временна настилка в началото на септември. Вода се е събрала и по "Кукленско шосе".

"Тръбата спира там, тя е пълна на 85%. И при един такъв пороен дъжд прелива", каза пред "24 часа" кметът на район "Южен" Атанас Кунчев. Той обясни, че от месец и половина алармира за възможността от такъв проблем. "Докато не спре дъждът, не виждам как ще се оправи", коментира Кунчев. 

От ВиК посочиха, че преливането не е причинено от авария. "Просто преливен дъжд. Направено е всичко, но просто водата е твърде много. Колекторът е пълен", каза говорителят на дружеството Йордан Чемишев. Затова и се носи неприятна миризма - защото шахтите преливат. 

На място са екипи на ВиК, на пожарната, на "Гражданска защита" и строители, които правят всичко възможно, за да отводнят по-бързо. 

Колите почти плават по ул. "Индустриална". Кадър и видео: Фейсбук/Забелязано в Кючука

