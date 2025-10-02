Румен Радев: Службите ще бъдат употребени за композиране на компромати срещу неудобните (Видео)

Тези промени окончателно ще подчинят службите на политическите цели на управляващите. И повярвайте ми, службите ще бъдат употребени не само за манипулация на избори, не само за прикриване на кражби, но и за композиране на компромати срещу неудобните и задушаване на всяка опозиция. Тези промени рушат баланса между институциите. Така държавният глава Румен Радев коментира решението на парламента на първо четене за отнемане на правомощията му за назначаване на ръководители на службите.

Държавният глава участва на официалното представяне на фототипното издание на "Македонски алманах". Събитието е посветено на 85-годишнината от издаването на оригинала през 1940 г.

"Виждате, че съдебната власт вече е впрегната за тези цели. През 2013 г. българите въстанаха срещу назначението на Пеевски в ДАНС. Сега същият този Пеевски взема службите на абордаж с присъдружните му партии", добави той.

"Помните как сглобката похити Конституцията. Пеевски оглозгва това, което е останало от нея, както оглозгва политически партии, първо ДПС, сега и ГЕРБ, на ред са и други", каза още президентът.

"Не отговарям за параноята на някои хора. Важното е, че обществото вече започва да реагира. Лошата новина е, че това е само началото. Аз съм убеден, че битката за демокрацията ще бъде спечелена от свободните българи. Очаквам хората да реагират все повече на този ширещ се произвол. Моят устав е българската Конституция и аз ще отстоявам до края, докато съм президент. Това нека да бъде ясно", така държавният глава отговори на въпрос дали готви партия.